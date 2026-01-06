Bomberos combaten incendio forestal que se registra en sector del cerro Mayaca de Quillota

Un incendio forestal se registra en el cerro Mayaca de Quillota, en la región de Valparaíso.

En el siniestro declarado la tarde de este martes en el sector mirador trabaja la totalidad del cuerpo de bomberos de la comuna.

Los voluntarios se encuentran recibieron el apoyo de bomberos de La Cruz y de camiones aljibes municipales.

Según información preliminar, un bombero habría resultado lesionado durante los trabajos de combate de las llamas.

VIDEO

(Imagen: @Habibilicius)

PURANOTICIA