Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Bomberos combaten incendio forestal que se registra en sector del cerro Mayaca de Quillota

Bomberos combaten incendio forestal que se registra en sector del cerro Mayaca de Quillota

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Los voluntarios de la comuna se encuentran recibieron el apoyo de bomberos de La Cruz y de camiones aljibes municipales.

Bomberos combaten incendio forestal que se registra en sector del cerro Mayaca de Quillota
Martes 6 de enero de 2026 17:12
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

VIDEO

Un incendio forestal se registra en el cerro Mayaca de Quillota, en la región de Valparaíso.

En el siniestro declarado la tarde de este martes en el sector mirador trabaja la totalidad del cuerpo de bomberos de la comuna.

Los voluntarios se encuentran recibieron el apoyo de bomberos de La Cruz y de camiones aljibes municipales.

Según información preliminar, un bombero habría resultado lesionado durante los trabajos de combate de las llamas.

VIDEO

(Imagen: @Habibilicius)

PURANOTICIA

Cargar comentarios