Controlan incendio forestal que consumió vegetación en sector del cerro Mayaca de Quillota

Bomberos lograron controlar el avance del incendio forestal en el cerro Mayaca de la comuna de Quillota, región de Valparaíso.

El fuego afectó vegetación en las cercanías de la Subida La Virgen y la calle 18 de septiembre.

Trabajaron para controlar la emergencia voluntarios del Cuerpo de Bomberos, personal de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), del municipio y policial.

Cabe señalar que se mantienen trabajando en puntos calientes dentro del área afectada.

La encargada de turno de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de Quillota, Damary Paredes, informó que “afortunadamente no mantenemos un conteo de viviendas o estructuras afectadas a raíz del incendio”.

Complementó que producto al fuerte viento se elevó una gran columna de humo que fue visible desde diversos puntos de la comuna.

Paredes reiteró que “el incendio ya se encuentra controlado” y que los equipos se mantienen removiendo algunas fumarolas para evitar una reactivación del siniestro, según consigna Soy Valparaíso.

Por su parte, el jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Quillota, Claudio Figueroa, añadió que las llamas afectaron 5.290 metros cuadrados de pastizales.

Añadió que se trató de un siniestro “bastante complejo por la situación geográfica del lugar y, lamentablemente, por los microbasurales. Nosotros como municipalidad habíamos hecho algunos cortafuegos”, pero los microbasurales se volvieron a generar y con ello una propagación, por lo que llamó a la población al autocuidado y prevención.

Finalmente, informó que algunos bomberos presentaron problemas como fatiga ya que acudieron a la emergencia con equipo para tratar un incendio estructural, como se había alertado en un primer momento.

(Imagen: @Habibilicius)

PURANOTICIA