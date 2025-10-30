Denuncian a Contraloría entrega de Clave Única a migrantes irregulares

Los diputados de Renovación Nacional Frank Sauerbaum, Carla Morales, Andrés Longton y José Miguel Castro ingresaron un oficio a la Contraloría General de la República solicitando una investigación sumaria y una auditoría al Servicio de Registro Civil e Identificación y a Chile Atiende.

Según denunciaron, personas con RUN provisorio —otorgado a migrantes en proceso de regularización o en situación irregular— habrían accedido de forma indebida a la Clave Única, credencial digital que permite acceder a múltiples plataformas del Estado.

De acuerdo a la denuncia, esta situación constituye una grave falla en el diseño y control del sistema, ya que la obtención de Clave Única “no debió ser técnicamente posible sin verificación de identidad definitiva ni autorización migratoria formal”.

Además, los diputados advierten que este hecho “infringe directamente el Decreto N° 9 de 2023 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que establece que la Clave Única sólo puede ser emitida a personas naturales con Rol Único Nacional (RUN) validado y definitivo”.

Asimismo, el documento señala que el otorgamiento irregular de estas claves puede haber permitido el acceso a beneficios sociales financiados con recursos públicos, afectando la eficiencia de los sistemas de postulación y postergando a los chilenos y extranjeros que cumplen la ley.

En esa línea, los parlamentarios solicitaron a Contraloría determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados y auditar las bases de datos para identificar la magnitud de la irregularidad, ordenando el bloqueo o revocación inmediata de las Claves Únicas emitidas indebidamente.

Para el diputado Andrés Longton, "es escandalosamente inaceptable que este gobierno haya permitido que migrantes ilegales hayan accedido a la Clave Única y con ello al Registro Social de Hogares para tener acceso a beneficios sociales financiados con recursos de todos los chilenos, como los de empleo o vivienda. Hablamos de personas que incumplen la ley, que violentan nuestras fronteras todos los días, ahora con el incentivo de que este gobierno les está entregando beneficios sociales postergando a los nacionales y a quienes sí cumplen con la ley".

También advirtió que “vamos a ir a Contraloría para denunciar esto, porque por mucho que se haya dejado sin efecto, estuvo vigente un largo tiempo. La condescendencia con la migración ilegal es inaceptable cuando además hay una postergación de quienes sí cumplen con la ley y que lamentablemente están siendo postergados”.

Mientras que su par, el diputado por la región de Antofagasta, José Miguel Castro, agregó que “lo que ocurrió con la entrega de Clave Única a personas sin residencia regular es gravísimo, especialmente en regiones como Antofagasta, donde la presión migratoria ha sido enorme”.

Y finalizó señalando que “no puede ser que el Estado facilite beneficios a quienes ingresaron de forma ilegal, mientras miles de familias chilenas y migrantes con su documentación al día siguen esperando soluciones. Aquí hay una falla institucional que debe investigarse y corregirse de inmediato”.

