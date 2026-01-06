Cerca de 100 personas debieron ser evacuadas por incendio forestal que tuvo en vilo a sectores residenciales de Laguna Verde

Al menos una vivienda y 13 hectáreas de pastizal y matorral consumió un incendio forestal que amenazó con propagarse rápidamente a viviendas ubicadas en una zona residencial de la localidad de Laguna Verde, en la zona sur de la comuna de Valparaíso.

Hasta el cierre de esta nota, la emergencia se encontraba activa y en combate, contando con 12 brigadas, tres aviones, cuatro helicópteros y un avión tanquero de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), y 13 compañías del Cuerpo de Bomberos.

Hubo un momento en que la voracidad de las llamas, sumado a la propagación de las mismas por acción del viento, pusieron en serio peligro a dos sectores de Laguna Verde, motivo por el que se activó dos veces la Mensajería SAE para evacuar ambas zonas, lo cual implicó que un centenar de personas tuviera que abandonar sus viviendas.

Patricio Balladares, jefe regional del Departamento de Protección contra Incendios Forestales de Conaf, indicó que "en el incendio hay destruida una casa que, según informaciones de Bomberos y Municipios, habría sido el inicio de este incendio forestal, donde además se encuentra una persona lesionada, un funcionario de la Municipalidad de Valparaíso, quien presenta lesiones leves".

"El incendio está activo, por lo tanto le pedimos a toda la comunidad que haga caso a los mensajes de la autoridad, específicamente en cuanto a la evacuación. Está bastante complejo el incendio, por lo tanto, por favor, evacúen", señaló el director regional de Conaf en Valparaíso, Mauricio Núñez.

En tanto, el director regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred), Christian Cardemil, explicó que "se ha determinado la evacuación del sector denominado parte baja del camino Los Lobos, en Laguna Verde, lo cual estás siendo reforzado con Mensajería SAE".

"Hacemos un llamado a la ciudadanía a que inicie un proceso de evacuación de manera inmediata, de manera ordenada y siguiendo las instrucciones de las autoridades que se encuentran en el lugar del siniestro", complementó.

Cabe hacer presente que, en consideración a este antecedente y en base a la información técnica de Conaf, la Dirección Regional de Senapred mantuvo la Alerta Roja para la comuna de Valparaíso, por incendio forestal, la cual se encuentra vigente desde este martes 6 de enero y hasta que las condiciones lo ameriten.

