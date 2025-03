Licitan auditoría forense a la gestión Sharp y concejales porteños no descartan acusación por notable abandono de deberes

¿Cómo están las arcas financieras de la Municipalidad de Valparaíso? ¿Cuadran todos los gastos con lo informado? ¿Hubo fuga de recursos públicos? Ésas y otras interrogantes son las que –se espera– resuelva la auditoría forense que la administración de la alcaldesa Camila Nieto está licitando en Mercado Público, con un monto de $100 millones, para poner la lupa en el estado financiero municipal entre los años 2021 y 2024, correspondiente al segundo periodo del entonces alcalde Jorge Sharp.

Bajo este contexto, Puranoticia.cl estuvo presente en la última sesión del Concejo Municipal de Valparaíso, instancia donde conversamos con algunos ediles porteños, quienes no sólo abordaron lo planteado, sino que se aventuraron a proyectar lo que ocurriría si es que se detectan irregularidades, no descartando la presentación de una acusación por notable abandono de deberes en contra del ex alcalde Jorge Sharp.

El presidente de la Comisión de Finanzas y Bienes del Municipio, concejal Jorge López (PDG) explican a Puranoticia.cl que la auditoría forense que se realizará corresponde al nivel cinco, que “es el más alto, por lo tanto, va a ingresar toda la información que nosotros necesitamos. Por ejemplo, dentro de ella, va a evaluar quiénes son nuestros acreedores, quienes deben dinero a la Municipalidad, ya sea por boletas de garantía no cobradas, por pagos realizados por trabajos que no se hicieron, entre otras tantas cosas. Vamos a tener que pagar $100 millones para saber el real estado municipal y ver en qué se gastaron los dineros de todos los porteños”.

Un antecedente que resulta interesante es el hecho de que la auditoría forense es vinculante con las denuncias judiciales, ya que “lo que se detecte, sí o sí se va a ir al Ministerio Público, no va a pasar por un sumario interno. Se van a buscar a los responsables que correspondan y si cumplieron con el deber de protección de los bienes municipales en favor de la ciudadanía”, según expresó López.

Ante la posibilidad de que Jorge Sharp sea acusado ante el Tribunal Electoral Regional (TER) de Valparaíso, el edil comentó que "el notable abandono de deberes lo puedo tomar de varias formas: primero, la Corporación del Deporte era presidida por el Alcalde y no funcionó nunca. En segundo lugar, podemos hablar de notable abandono de deberes por los cobros no realizados a la Sociedad Anónima Wanderers, que está utilizando estadios municipales sin pagar. (...) Wanderers debió haber pagado, según la tabla de cobro que hay por espacios físicos municipales, hablamos de cerca de $60 millones por año y por la cantidad de horas que se utiliza, lo que se debió haber regularizado hace por lo menos un año. Ahora, están en el Estadio O’Higgins realizando sus prácticas y sin un convenio de por medio”.

El timonel del PDG en la región de Valparaíso sostuvo que hay otra situación: “Los baños públicos en el skatepark, en el Parque Urbano de Placilla, están cerrados, clausurados y sin uso. Eso es un notable abandono de deberes, no es de ahora y se está trabajando para poder habilitarlos prontamente”, señaló.

Por su parte, el concejal Leonardo Contreras (RN) sostuvo que “el resultado de la licitación ya va a llegar tarde para que nosotros como concejales podamos ejercer atribuciones como el notable abandono de deberes, que hemos venido estudiando de manera seria, de manera consistente, con un equipo jurídico importante, con otros concejales, y esa determinación la vamos a tomar a mediados de abril, si es que tenemos todos los antecedentes para que tenga la auditoría un buen resultado, eventualmente en noviembre o diciembre de este 2025, y que podría ser un insumo o un medio probatorio para una acción ya iniciada”.

También precisó que "todo lo que sea transparentar el funcionamiento municipal es bien recibido. Lamentablemente, la licitación fue bastante lenta en cuanto al proceso y creo que los focos van a tener que ser corregidos durante la ejecución por parte de la entidad que se la adjudique. Hay temas que son importantes: los deudores municipales que son cuentas por cobrar que se consideran dentro de los ingresos propios, por lo tanto, son parte del presupuesto municipal y que tienen una influencia gravitante en el porcentaje legal del 42% que se puede utilizar para el pago de remuneraciones del personal a contrata y planta”.

El edil de Renovación Nacional concluyó diciendo que “cuando se maquillan las cifras como se ha venido haciendo durante años, al no hacer gestiones de cobro y no castigar la deuda, se está contratando más personal del que se podría. También otro foco debe estar puesto en las horas extras y en el análisis de las contrataciones vía trato directo, saltándose licitaciones públicas y fragmentando las adquisiciones para no transparentar los procesos”.

