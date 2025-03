Alcaldesa Nieto y el Frente Amplio de cabeza contra Jorge Sharp: Denuncian graves "vicios" en licitación de luminarias en Valparaíso

Una fuerte pugna se libró este miércoles en la izquierda política de la comuna de Valparaíso, luego que la alcaldesa Camila Nieto presentara una denuncia ante la Fiscalía local en contra de la administración del ex jefe comunal, Jorge Sharp, por "vicios e inconsistencias" detectadas en el proceso de evaluación y adjudicación del contrato de alumbrado público de la comuna porteña, por más de 1.700 millones de pesos, a la empresa Equans Mantenimiento y Montaje Eléctrico.

Cerca de 100 mil vecinos porteños eran los que se iban a ver beneficiados con el proyecto «Mejoramiento Parque de Alumbrado Público», el cual fue aprobado por el Concejo Municipal durante el 2024 en la gestión Sharp. Y aunque el plazo de ejecución era de 12 meses, éste debió ser paralizado por las anomalías halladas, por lo que el recambio a tecnología LED de 5.108 luminarias tendrá que seguir esperando.

LAS GRAVES IRREGULARIDADES

En cuanto a las irregularidades que encendieron las luces de alerta en el proceso de licitación, la Alcaldesa de Valparaíso sostuvo que “una comisión, cuya finalidad era precalificar, indicó que ninguno de los oferentes cumplía con las bases de la licitación. Después, la comisión evaluadora (compuesta por el director jurídico, el administrador y la Unidad Técnica) da una orden para que, sin fundamento alguno, se recalifique esa fundamentación y así pasan tres oferentes al siguiente nivel”.

El segundo vicio detectado, la jefa comunal lo explicó planteando que “ya no cumpliendo con las bases de licitación, ellos (los oferentes) presentaron muestras que no cumplieron con la propia oferta que hicieron. Por lo tanto, de cierto modo, tenemos antecedentes suficientes para decir que el proceso de licitación se condujo para distintos fines que no me compete a mí decir por qué ellos lo hicieron, pero eso significó manipular de cierto modo ese proceso licitatorio”.

"Eso es grave porque afecta al principio de transparencia y nos da a entender que hay antecedentes de que podría afectar la probidad administrativa”, confesó.

Es por estos motivos que la administración frenteamplista se fue de cabeza en contra de quienes los antecedieron en el Municipio de Valparaíso, encabezado por Jorge Sharp, quien fue el principal promotor de esta iniciativa que, además brindaba seguridad.

Junto a recordar que el proyecto de las luminarias fue uno de los más emblemáticos de la gestión anterior, la alcaldesa Nieto hizo una especie de recuento de toda la iniciativa, diciendo que "yo misma en campaña reconocí como un muy buen proyecto. Dentro del proceso se adjudicaron alrededor de $5 mil millones por el Gobierno Regional, en conjunto con la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), se comenzó el proceso licitatorio, que terminó en una adjudicación de más de $1.700 millones".

No obstante, complementó que, "al entrar a la administración, nos damos cuenta de que este proceso tiene algunos vicios graves que son importantes y que van a generar que este proyecto tan sentido para la ciudadanía y que aborda la temática de seguridad, se detenga un breve tiempo, mientras nosotros nos arreglamos y buscamos la fórmula acorde a la ley para llevar a cabo este proceso licitatorio".

"Todo esto nos lleva a poner todos los antecedentes ante el Ministerio Público, entregarlos a la Contraloría General de la República y, por supuesto, tomar las medidas internas para ir buscando ciertas responsabilidades administrativas en el caso que éstas existan”, explicó la máxima autoridad de la Ciudad Puerto.

¿RENCILLA POLÍTICA?

Durante el punto de prensa que dio la autoridad en las afueras de las oficinas del Ministerio Público de Valparaíso, Nieto se dio el tiempo de insistir en que su denuncia contra la administración de Jorge Sharp no es personal ni tampoco persigue fines políticos. “Esto no es ninguna rencilla política, sino que sólo como Alcaldesa, al igual como el exalcalde Jorge Sharp lo hizo con las gestiones anteriores, nosotros tenemos que hacer las cosas de forma ordenada y eso significa destapar lo que haya que destapar y denunciar lo que corresponda”.

Consultada por Puranoticia.cl respecto a por qué el Concejo Municipal anterior (del cual ella formó parte como edil) aprobó el proyecto, subrayó que "acá lo que faltó es que nos presentaran todos los antecedentes, porque en aquel momento no se acompañaron todos los antecedentes que den cuenta, por ejemplo, de la opinión inicial de la comisión precalificadora versus después la comisión evaluadora. Por tanto, ahí entendemos que hay una diferencia que es fundamental. A nosotros nos parece que ésa es una de las mayores irregularidades y que no estaba dentro de los antecedentes que se ponen a disposición del concejo municipal”.

"CASO LUMINARIAS LLEGÓ A VALPARAÍSO"

El diputado Jorge Brito comentó la denuncia presentada ante Fiscalía indicando que “el caso Luminarias llegó a Valparaíso y es la alcaldesa Camila Nieto quien lo ha podido destapar, porque se asignó a dedo 1.700 millones de pesos a una empresa que no cumplía con los requisitos mínimos para poder ofertar. Hay que averiguar de quién es el dedo que indicó a esta empresa para adjudicarse la licitación”.

El parlamentario del Frente Amplio enfatizó que espera que la Contraloría establezca las responsabilidades administrativas y, por su parte, el Ministerio Público, determine las responsabilidades penales y civiles que correspondan. “Nada justifica el mal uso de los recursos públicos. El plan de Valparaíso y los cerros requieren de estas luminarias y sería inaceptable que, al igual que en otras comunas, haya sido apropiada por parte de empresas con vínculos políticos que esperamos sean esclarecidos”.

Por su parte, el concejal Jorge López (PDG) informó que, en este momento, se están creando las bases técnicas para generar la licitación pública que permita a una empresa hacerse cargo de la auditoría forense que se tendrá que realizar, debido a la detección de vicios graves. “El monto debería abordar los 100 millones de pesos, sólo para auditar al Municipio, sin embargo, también se va a incluir a la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval) y estamos hablando de 60 millones más. Dicha auditoría forense estaría siendo del orden de los 160 millones de pesos, suena un monto muy grande, pero gracias a ella podremos detectar, probablemente, grandes irregularidades dentro del municipio y podría generar un ahorro en contrataciones ilegales, en adquisiciones que no debieron hacerse y, así, frenar casos como éste”.

Finalmente, el concejal Dante Iturrieta (UDI) manifestó que la denuncia presentada ante el Ministerio Público “deja de manifiesto que no todo lo que se hizo en el período de Sharp fue tan transparente como se decía serlo”.

