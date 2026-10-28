Las verdaderas dimensiones del megaproyecto de Las Salinas en Viña del Mar: 18 edificios y más de 2 mil departamentos

Las dimensiones y características específicas del megaproyecto inmobiliario que Inmobiliaria Las Salinas busca desarrollar en el terreno donde antiguamente se ubicaban las petroleras de Viña del Mar fueron conocidos por Puranoticia.cl a partir de un documento externo a la comunicación difundida previamente por la empresa: un certificado de factibilidad sanitaria emitido por Esval el 3 de septiembre de 2026.

El documento detalla un megaproyecto que considera 18 edificios, con un total de 2.033 departamentos, 37 locales comerciales, tres edificios con 153 oficinas y tres hoteles. Ninguno de estos datos específicos fue incluido en el comunicado que la empresa envió a los medios durante este martes 27 de octubre, en el que informó sobre el ingreso de cinco carpetas a la Dirección de Obras Municipales (DOM) de la Ciudad Jardín y la presentación del Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV).

La magnitud del desarrollo también abre interrogantes sobre su impacto en un sector de Viña del Mar que ya registra un importante flujo de personas y constantes congestiones vehiculares, especialmente por la circulación en torno a la avenida Jorge Montt y el entorno de 19 Norte. A ello se suma la controversia que ha rodeado la remediación del terreno donde antiguamente operaban las petroleras, así como la oposición que ha concitado la iniciativa entre sectores de la comunidad y la administración municipal encabezada por la alcaldesa Macarena Ripamonti.

Así, el certificado de Esval, solicitado por Inmobiliaria Las Salinas el 14 de agosto de 2026, identifica el terreno ubicado en calle Diecinueve Norte N° 750, en el sector de la población Vergara. En el documento, la empresa sanitaria confirma que la propiedad se encuentra dentro de su territorio operacional y que cuenta con factibilidad para conectarse a los servicios públicos de agua potable y alcantarillado.

CONEXIONES SANITARIAS

El certificado también especifica las alternativas consideradas para conectar el proyecto a las redes de agua potable y alcantarillado de la empresa sanitaria. Para el suministro de agua, contempla una conexión desde una tubería de cemento asbesto de 150 milímetros ubicada en calle Dieciocho Norte.

En cuanto al alcantarillado, el documento señala dos alternativas: una tubería de cemento comprimido de 1.000 milímetros de diámetro, a una profundidad estimada de 3,80 metros en avenida Jorge Montt, o una tubería de cemento comprimido de 250 milímetros, a una profundidad estimada de 2,70 metros en calle Dieciocho Norte.

Esval advierte, además, que en avenida Jorge Montt existen tuberías de 750 y 1.200 milímetros que deberán ser protegidas durante la ejecución de las obras.

La factibilidad está sujeta a condiciones técnicas y económicas, entre ellas los Aportes Reembolsables por Capacidad. El documento establece que el propietario debe financiar las redes interiores y que Esval puede exigir aportes para financiar capacidad y extensiones, de acuerdo con las condiciones señaladas en el certificado.

Cabe hacer presente que la emisión de este certificado sólo acredita la factibilidad sanitaria del megaproyecto, pero no equivale a un permiso de edificación ni administrativo para que la iniciativa comience a ser construida.

RESPUESTA DE LAS SALINAS

Consultada por estos antecedentes, Inmobiliaria Las Salinas destacó la inversión asociada a la iniciativa y sostuvo que las características descritas en el certificado de factibilidad no necesariamente corresponden a la configuración definitiva del proyecto.

"El proyecto siempre ha entregado cifras y características con claridad: una inversión total de US$1.000 millones de dólares, con un impacto económico de 3.000 millones en favor de la ciudad y la región de Valparaíso, en la superficie de 16 hectáreas".

Asimismo, desde la compañía manifestaron a Puranoticia.cl que "hay que diferenciar entre lo ingresado ayer y lo que pueden ser informes de factibilidad, que no necesariamente se ajustan con exactitud al proyecto final. Hoy el foco es la información de haber ingresado las cinco carpetas a la DOM y el IMIV, que dan cuenta del aporte que significará el nuevo barrio sostenible a escala de las personas y que dinamiza a toda la ciudad de Viña del Mar".

De esta manera, la empresa puso el énfasis en la tramitación ingresada ante la Dirección de Obras Municipales y el IMIV, y planteó que las cifras y características contenidas en informes de factibilidad podrían no coincidir exactamente con el proyecto final. Sin embargo, el certificado emitido por Esval permite conocer antecedentes concretos sobre la escala del desarrollo proyectado en el sector de Diecinueve Norte, información que pese a cualquier cambio no estuvo presente en el comunicado enviado por la firma.

(Imagen de referencia creada con Inteligencia Artificial)

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