Las Salinas da inicio a la tramitación formal de proyecto inmobiliario en Viña del Mar

La Dirección de Obras Municipales (DOM) de Viña del Mar y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) recibieron las carpetas que presentó la inmobiliaria Las Salinas para iniciar la tramitación que permitirá comenzar a materializar un proyecto que presentan como "barrio sostenible" en el terreno donde alguna vez funcionaron las petroleras de la comuna. Se trató del ingreso de cinco carpetas: cuatro ante la DOM y una ante el MTT, a través del Sistema de Evaluación de Impacto en Movilidad (SEIM).

De esta forma, en la DOM se encuentra la subdivisión predial y urbanización del paño sur, que es la que define principalmente la ubicación de las avenidas que el Plan Regulador de Viña del Mar establece sobre el paño, incluido un primer tramo de la extensión de avenida Libertad, de unos 350 metros, además de otras vías menores. Este proceso permite definir también uno de los principales parques del barrio: el Parque Ladera. Junto a ello, Las Salinas sumó tres anteproyectos de edificación, uno por cada manzana que resulta de las vías que propone el Plan Regulador. Cada uno sigue la lógica de un barrio a escala humana, con edificaciones de no más de 12 pisos.

En tanto, ante el Ministerio de Transportes, Las Salinas ingresó el Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV) conjunto (SEIM - MTT), que evalúa el efecto en la movilidad y las obras de mitigación del barrio en su conjunto. Se trata de una completa propuesta que podrá ser revisada y trabajada en conjunto con la autoridad.

Estas carpetas son un avance concreto dentro de la propuesta integral del barrio: lo que busca Las Salinas es el desarrollo integral de este sector de la ciudad. Los ingresos son hitos de tramitación y no equivalen a la aprobación del proyecto ni al inicio de obras.

BARRIO SOSTENIBLE

Con estos ingresos, Las Salinas sigue trabajando en su propuesta de un barrio sostenible para Viña del Mar en las 16 hectáreas de su terreno: un barrio con vivienda, oficinas, hotelería, comercio y servicios, parques y espacios de uso público, un centro de convenciones y accesibilidad para todos, conectado con la ciudad y frente al mar.

De igual forma, el proyecto completo contempla edificaciones de hasta 12 pisos, más del 40% de su superficie destinada a espacios de uso público y dos parques urbanos frente al mar, con pasarelas y miradores. Suma ciclovías, veredas y conexiones peatonales que integran el sector con el resto de la ciudad y con el borde costero.

A través de un comunicado, la inmobiliaria señaló que la propuesta es fruto de un trabajo de largo plazo, recordando que los primeros acercamientos con la comunidad comenzaron en 2014; en 2023 el proyecto se presentó públicamente a Viña del Mar y, desde entonces, ha seguido incorporando y haciendo suyos los intereses planteados por vecinos y organizaciones, con los mismos principios: identidad local, desarrollo urbano sostenible y densidad planificada. Hoy, ese trabajo ya realizado entra en tramitación formal ante las autoridades municipales y nacionales.

Ricardo Labarca, gerente general de Las Salinas, explicó que "este es un momento para celebrar. Lo que comenzó en 2014 como una conversación con la comunidad, y que en 2023 se hizo público, hoy entra en tramitación formal. Queremos un desarrollo a escala humana, que ponga su potencial al servicio de Viña del Mar: un barrio para los vecinos, viable para la inversión y planificado para la ciudad".

MOVILIDAD

Las Salinas optó por evaluar en conjunto el proyecto de todas las manzanas, para trabajar de la mejor manera con la autoridad en las propuestas de mitigación vial del sector. El IMIV se ingresa en paralelo a los proyectos urbanos e inmobiliarios, y las obras que resulten de esa evaluación pasan a ser parte del proyecto. Todas las carpetas se ingresan con la mayor responsabilidad y con el compromiso de desarrollar un proyecto a escala humana, virtuoso para el desarrollo de Viña del Mar.

De igual forma, la empresa informó que el barrio proyecta una inversión directa de US$ 1.000 millones hasta 2038, en un modelo asociativo entre Las Salinas y socios estratégicos. También afirmaron que es una inversión que no se queda en el proyecto: según el estudio del Observatorio de Ciudades UC, su impacto total para Viña del Mar y la región supera los US$ 3.000 millones, al sumar la actividad del propio barrio, las compras a proveedores de la región y el gasto de los hogares que reciben esos sueldos.

En empleo, el mismo estudio estima más de 7.500 puestos de trabajo para la ciudad y la región. De ellos, más de 2.600 son empleos permanentes dentro del propio barrio, que se mantienen una vez que está en operación. Al respecto, Labarca sostuvo que "Viña del Mar necesita inversión, empleo y un desarrollo urbano bien planificado. Este proyecto reúne las tres cosas, y estos ingresos son la forma responsable de avanzar: con antecedentes técnicos, evaluados por las autoridades que corresponden".

Finalmente, Las Salinas tiene en trámite desde septiembre de este año un proyecto voluntario, pensado directamente como aporte a la comunidad: un paseo peatonal en la subida de 19 Norte, que conecta Santa Inés casi con el borde costero, con pasarelas y miradores de acceso universal y nueva iluminación. Junto a ello, advirtieron que si el Municipio de Viña da respuesta favorable a la iniciativa, el proyecto podría adelantar para la ciudad parte de los impactos y beneficios positivos del barrio.

PURANOTICIA