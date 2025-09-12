Lagomarsino y denuncia de damnificados del megaincendio ante la ONU por violación a sus DD.HH.: "Es justo y necesario"

El diputado Tomás Lagomarsino, quien presidió la comisión investigadora del megaincendio en Viña del Mar y Quilpué, respaldó la denuncia de los damnificados contra el Estado de Chile ante la ONU por violación a sus derechos humanos.

"El Estado ha avanzado muy lento en esta materia”, sostuvo el legislador que representa al Distrito 7 de la región de Valparaíso en la Cámara, quien añadió que “nos parece que es justo y necesario que se haya concurrido a instancias internacionales”.

De igual forma, indicó que “todo esfuerzo para que los damnificados y, especialmente aquellos que perdieron a seres queridos, tengan justicia y reparación, es necesario”.

Por este motivo, manifestó que “uno no puede sino valorar el esfuerzo que se está realizando para acudir a tribunales e instancias de derechos humanos internacionales, para que puedan encontrar verdad y justicia”.

"El Estado ha avanzado muy lento en esta materia. Hace poco accedimos a la carpeta investigativa de la segunda arista respecto a la actuación u omisión de autoridades del Estado, y lamentablemente es una investigación que ha avanzado muy poco. De hecho, no se ha citado a nadie a declarar”, agregó el legislador.

También precisó que “nos parece que, dado la lentitud que ha tenido esta materia y los avances paupérrimos que existen hasta hoy en la lista respecto a la actuación de autoridades o funcionarios del Estado, es justo y necesario que se haya concurrido a instancias internacionales”.

“Esperamos que esta presión que se coloque sobre el Estado de Chile surta su efecto y que las investigaciones en la segunda arista, dado que la primera ha tenido frutos significativos, avance de ahora en adelante”, concluyó.

