Gendarmería desvinculó al Jefe de la Cárcel de Limache tras protagonizar accidente de tránsito bajo la influencia del alcohol

Gendarmería confirmó que José Lizama fue dado de baja como jefe del Centro de Detención Preventiva (CDP) de Limache; esto, luego de que protagonizara un accidente de tránsito bajo los efectos del alcohol el 8 de diciembre pasado.
La desvinculación se produjo a fines de diciembre pasado y se debió justamente al comprobarse su responsabilidad en este siniestro vial, que lo llevó a ser increpado por transeúntes que vieron todo lo ocurrido en la oportunidad.
El director regional de Gendarmería en Valparaíso, coronel Pablo Torres, manifestó a Radio Biobío que rechazan "toda acción que se aparte de los lineamientos institucionales, transparencia y probidad", agregando que "actuaremos siempre con firmeza ante cualquier incumplimiento o falta".
Por su parte, la seremi de Justicia y Derechos Humanos de Valparaíso, Paula Gutiérrez, indicó sobre este caso que "se tomó conocimiento de la conducción en estado de ebriedad del jefe de la unidad del CDP de Limache" y que "activamos los protocolos que establece la normativa del servicio público".
(Imagen referencial)
PURANOTICIA