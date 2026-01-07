Recuperan vehículo y especies tras violento robo a vivienda de Pullally, en Papudo

Un robo con violencia afectó a los moradores de una vivienda ubicada en la localidad de Pullally, en Papudo, hecho que fue denunciado a la central de cámaras de la comuna.

A partir de esta alerta, se activaron los protocolos de la Seguridad Municipal y de Carabineros, iniciándose un trabajo de monitoreo, levantamiento de antecedentes y recopilación de información relevante, que permitió orientar las primeras diligencias y coordinar acciones operativas desde las primeras horas posteriores al delito.

Gracias a este trabajo conjunto, fue posible dar con el vehículo que operó en el robo y recuperar la totalidad de las especies robadas, las que ya fueron puestas a disposición de Carabineros. El procedimiento lo lidera la Sección de Investigación Policial (SIP), que continúa las diligencias para identificar y detener a los autores del delito.

La alcaldesa Claudia Adasme señaló que “en este trabajo colaborativo con las policías se realizó un rastreo efectivo que permitió recuperar lo robado, pero seguimos trabajando hasta dar con los delincuentes que han afectado a esta familia. Actualmente tenemos una población flotante alta en la comuna, sin embargo, nuestros dispositivos están resguardado 24/7 la seguridad de visitantes y residentes".

Por su parte, el director de Seguridad Pública, Jorge Arcos, explicó que "tras la denuncia, se activaron los protocolos de monitoreo y levantamiento de antecedentes, lo que permitió generar líneas de búsqueda concretas. La coordinación con Carabineros fue clave para focalizar los procedimientos en puntos estratégicos, logrando la recuperación del vehículo que operó en el robo y las especies sustraídas. Ahora el trabajo investigativo continúa en la SIP para dar con los autores del delito".

PURANOTICIA