Lagomarsino emplaza al Ejecutivo a "continuar haciendo esfuerzos" tras fracaso de mesa técnica por megatoma de San Antonio

Luego que se cumpliera el plazo autoimpuesto por parte de la mesa técnica que abordaba la situación de la megatoma de San Antonio y que fracasara por no lograr acuerdo, el diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical), lamentó la situación e hizo un llamado a “no cerrar las puertas” ni postergar la solución del conflicto para un próximo Gobierno.

En esa misma línea, afirmó que “el responsable es justamente el Ejecutivo, de dar conducción, no abandonar esta materia, sino continuar haciendo esfuerzos para resolverlo”.

Tras confirmarse que no hubo acuerdo y que se solicitará el cumplimiento de la orden de desalojo de miles de familias del terreno tomado en el Cerro La Virgen, el parlamentario manifestó que “lamento que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo no haya llegado a acuerdo en la mesa técnica y que esta se haya cerrado sin llegar a puerto”.

Según expuso, “estamos lamentablemente en un punto muerto, donde las autoridades encargadas de seguridad han dicho que no tienen los medios ni capacidades para realizar el desalojo y que humanamente es muy complejo”.

“Y, por otro lado, tampoco hay una viabilidad respecto a la adquisición por alguno de los mecanismos que se plantearon, como una cooperativa, un aval del Estado a través de Banco Estado, etc”.

En ese contexto, Lagomarsino hizo un llamado “a no cerrar las puertas y no botar este tema ni chutearlo para un Gobierno posterior. De esto se tiene que hacer cargo el actual Ejecutivo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Ministerio de Hacienda, para resolver una situación que lamentablemente queda en un punto muerto, pero que se le tiene que dar continuidad”.

VIDEO:

PURANOTICIA