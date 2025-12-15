«Anótate en la Lista»: Comienza proceso para vacantes escolares 2026 en la V Región

El Ministerio de Educación dio a conocer el inicio del proceso de «Solicitudes fuera de plazo – Anótate en la Lista, Vacantes 2026» en la zona norte del país, herramienta digital oficial que reemplaza al antiguo registro público físico de los establecimientos educacionales. Esta plataforma permite a las familias solicitar vacantes en establecimientos públicos y particulares subvencionados una vez finalizado el proceso de matrículas del Sistema de Admisión Escolar (SAE).

Con esta herramienta, las antiguas listas de espera presenciales se transforman en un registro público transparente por orden de llegada, donde cada familia puede inscribirse en línea, conocer su posición en tiempo real y recibir notificaciones en caso de asignarle un cupo. Es importante señalar que las y los apoderados en esta etapa pueden acceder a los establecimientos con vacantes disponibles, las que deberán ser asignadas siguiendo estrictamente el orden del registro.

«Solicitudes Fuera de Plazo - Anótate en la Lista» estará habilitada en distintas fechas para todos los apoderados que necesiten vacantes. En días anteriores ya comenzó a funcionar para familias cuyos estudiantes repitieron y para quienes participaron del SAE y no obtuvieron cupo. Ahora funcionará para aquellos estudiantes que no participaron del SAE, según estas fechas:

• Desde el 15 de diciembre: Regularización para establecimientos de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Valparaíso.

• Desde el 17 de diciembre: Regularización para O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

• Desde el 19 de diciembre: Regularización para la Región Metropolitana.

Los apoderados de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Valparaíso, desde este lunes 15 de diciembre, podrán ingresar a www.sistemadeadmisionescolar. cl y hacer clic en el botón “Ingresar” dentro de la línea de tiempo Solicitudes fuera de plazo – Anótate en la Lista, Vacantes 2026.

Una vez en la plataforma, los apoderados podrán enviar solicitudes a todos los establecimientos que deseen. Sin embargo, esto no garantiza la obtención de una vacante, ya que esto depende de los cupos disponibles en cada establecimiento.

¿Por qué algunas listas no avanzan? En ciertos establecimientos, las listas no avanzan porque no existen vacantes disponibles. Para conocer los establecimientos educacionales que cuentan con vacantes disponibles, las familias deben ingresar a vacantes.mineduc.cl.

¿Cómo se informa la asignación de una vacante? Cuando un establecimiento asigna una vacante a través de Anótate en la Lista:

• El apoderado recibe automáticamente un correo electrónico con la información.

• El establecimiento debe contactar telefónicamente al apoderado y volver a enviar correos en caso de no obtener respuesta.

• La familia dispone de 2 días hábiles para responder y confirmar o rechazar la vacante.

Canales oficiales de información y asistencia

• Redes sociales oficiales de Admisión Escolar

• Sitio web: www. sistemadeadmisionescolar.cl

• Plataforma de ayuda: www.ayudamineduc.cl

• Teléfono: 600 600 26 26

• Atención presencial en oficinas de Ayuda Mineduc, Secretarías Ministeriales, y Departamentos Provinciales de Educación.

PURANOTICIA