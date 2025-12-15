Incendios forestales en la zona central del país cubrieron de humo la costa de la región de Valparaíso

Durante la tarde de este lunes, los cielos de comunas costeras de la región de Valparaíso se llenaron de humo y olor a quemado.

Esto se debió a los incendios forestales que se encuentran activos en la comuna de San Pedro en la región Metropolitana y los de Litueche y Pichilemu en la región de O'Higgins.

El siniestro en San Pedro ha consumido una superficie aproximada de 150 hectáreas.

A su vez, el de Litueche ha consumido 100 hectáreas, mientras que el de Pichilemu, 274 hectáreas.

El Cuerpo de Bomberos de Valparaíso informó que "ante las reiteradas consultas por la presencia y olor a humo en Valparaíso, les informamos para tranquilidad de la comunidad que la comuna de Valparaíso no se encuentra con emergencias en curso en este momento. "La situación se debe probablemente a los incendios forestales de magnitud que se desarrollan en otras regiones. Agradecemos poder transmitir esta información a través de sus medios y redes sociales", agregaron.

Cabe señalar que la Dirección Regional de Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva para las provincias de Valparaíso, San Antonio, Quillota y Marga Marga, por amenaza de incendios forestales.

La medida, vigente desde este lunes y hasta que las condiciones lo ameriten, implica un reforzamiento inmediato del monitoreo de riesgos y la activación del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) para actuar oportunamente ante cualquier foco local.

(Imagen: Sitio del Suceso)

