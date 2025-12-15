Entra en operaciones el nuevo Bypass Puchuncaví que reduce de 15 a 3 minutos el acceso hacia Maitencillo

Este lunes 15 de diciembre comenzó a operar el nuevo Bypass de Puchuncaví, una vía expresa de 7 kilómetros que conecta la ruta F-20, desde la ruta 5, con el litoral norte de la región de Valparaíso.

La nueva vía permitirá reducir los tiempos de desplazamiento desde Puchuncaví hacia Maitencillo de 15 a sólo 3 minutos, evitando el tránsito por el centro urbano y ofreciendo un acceso más directo a balnearios como Maitencillo, La Laguna, Cachagua y Zapallar.

El bypass, a cargo de la Sociedad Concesionaria Nuevo Camino Nogales–Puchuncaví de Aleatica, tuvo una inversión superior a los 50 millones de dólares, y cuenta con doble calzada por sentido, iluminación, señalización variable, pantallas acústicas, cámaras de seguridad y tres enlaces estratégicos: Campiche, Las Lomas Sur y Las Lomas Norte, entre otras mejoras

“Esta es una obra significativa, de 50 millones de dólares invertidos en estos 7 kilómetros que dejan esta ruta con un alto estándar, una doble calzada, con free flow, y que desde hoy está puesta en servicio”, detalló la ministra de Obras Públicas, Jessica López.

La secretaria de Estado subrayó que con el bypass los tiempos de desplazamiento por la ruta, que hoy se estiman en 15 minutos, “se reducen a cerca de tres. Es una gran obra que nos permite decir que Chile sigue avanzando”.

La vía expresa de 7 kilómetros, que conectará directamente la ruta F-20 poniente con el sur de Maitencillo (evitando el paso por el centro urbano de Puchuncaví), mejora la seguridad vial, evitando el tránsito pesado por zonas residenciales y aportando mayor fluidez a los desplazamientos entre Puchuncaví, Quintero, Maitencillo y el litoral norte.

Por su parte, Claudio Soto, director general (s) de Concesiones, destacó que "esta habilitación del servicio es un avance concreto en la modernización de la ruta Nogales–Puchuncaví. No solo reducirá los tiempos de viaje y mejorará la seguridad vial, sino que también beneficiará a miles de usuarios que se trasladan hacia el litoral durante la temporada estival, fortaleciendo el turismo y la economía del sector. Con esta obra, entregamos una infraestructura de alto estándar que contribuye a una conectividad más eficiente y segura para residentes y veraneantes".

La obra, que forma parte del Sector 2 del proyecto concesionado, suma un total de 32 kilómetros en desarrollo e incorpora estándares modernos de diseño, lo que permitirá ofrecer desplazamientos más seguros y rápidos, beneficiando directamente a cerca de 44 mil habitantes de Nogales, Puchuncaví, además de usuarios que viajan al litoral norte de la región en la época estival, consolidando el desarrollo de la zona y su integración con la ruta 5 Norte.

Cabe destacar que el Bypass Puchuncaví funcionará mediante sistema de telepeaje free flow, lo que permitirá circular sin detenciones. Para utilizar el tramo será necesario contar con un dispositivo TAG interoperable, que ya está siendo entregado por la concesionaria en modalidad de comodato en su oficina comercial y en los puntos móviles establecidos en Nogales y Puchuncaví. Actualmente existen 20.000 dispositivos disponibles para retiro, por lo que se recomendó a los usuarios informarse con anticipación sobre los nuevos flujos y la operación del sistema.

