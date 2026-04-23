La "silla musical" entre la UDI y el Partido Republicano para quedarse con Corfo y Sercotec en la región de Valparaíso

La instalación del Gobierno en la región de Valparaíso no ha estado exenta de dificultades. A poco más de 40 días de iniciada la administración de José Antonio Kast, ya se acumulan controversias que han marcado el despliegue del Ejecutivo en la zona: dos seremis que debieron renunciar a las pocas horas de haber sido presentados, otra autoridad bajo investigación de la Contraloría por una denuncia de maltratos y una serie de complejidades que han tensionado el armado regional.

En ese contexto, y pese a que este jueves se completó el gabinete regional con la designación de Cristian Vasseur en Minería, nuevos problemas comienzan a surgir, esta vez no a nivel de secretarías regionales ministeriales, sino que en servicios públicos.

Según pudo conocer Puranoticia.cl, uno de los focos de conflicto se encuentra en la definición de autoridades para la Corporación Nacional de Fomento de la Producción (Corfo) y el Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec), ambos dependientes del Ministerio de Economía, en medio de los habituales "cuoteos políticos" entre partidos.

Así, Corfo Valparaíso habría quedado en manos del Partido Republicano, mientras que Sercotec Valparaíso sería para la Unión Demócrata Independiente (UDI). Sin embargo, la revisión de antecedentes de los nombres propuestos obligó a modificar ese diseño inicial, dando paso a una verdadera "silla musical" entre ambas colectividades.

El problema surgió con la carta republicana para Corfo, John Reid Echenique, quien –según los antecedentes revisados– presentaría conflictos financieros que hacían incompatible su eventual nombramiento al frente del organismo regional. Esta situación encendió las alertas en el Gobierno, que debió reconfigurar rápidamente el esquema.

De esta manera, el nombre del exconsejero regional (Core) Carlos Briceño Vásquez, militante de la UDI y originalmente considerado para liderar Sercotec, comenzó a posicionarse como la alternativa para asumir la dirección regional de Corfo. En paralelo, Reid sería reubicado en Sercotec, configurando el ajuste de piezas entre partidos.

No obstante, esta solución abrió un nuevo flanco, esta vez por los antecedentes que arrastra Briceño, ampliamente conocidos en el mundo político local.

El excore figura como uno de los protagonistas del denominado «Caso Viáticos» del Consejo Regional (Core) de Valparaíso, una de las controversias más relevantes en materia de probidad que afectó al órgano durante el año 2019. De acuerdo con el informe final de la Contraloría General de la República –recogido por Puranoticia.cl en mayo de ese año– Carlos Briceño, junto al entonces consejero RN Percy Marín, no logró acreditar el domicilio informado para acceder al cobro de viáticos.

La situación derivó en observaciones por pagos asociados a alimentación, alojamiento y combustible, con un monto objetado en el caso de Briceño que ascendía a $5.659.254. El ente fiscalizador cuestionó que la dirección declarada no correspondía a su residencia efectiva, lo que habría permitido percibir recursos que no correspondían.

El impacto del caso fue inmediato. Tras conocerse estos antecedentes, Briceño presentó su renuncia como asesor en la Intendencia de Valparaíso, decisión que adoptó tras reunirse con el entonces intendente Jorge Martínez, argumentando que buscaba concentrarse en su defensa ante las acusaciones derivadas del informe.

Posteriormente, se informó que el organismo contralor ordenó la restitución de montos en el marco del escándalo de viáticos, consolidando el caso como una de las aristas más delicadas en materia de uso de recursos públicos en el Core.

Pero los cuestionamientos hacia Briceño no se limitan a ese episodio. Existen también antecedentes previos vinculados a su gestión política y administrativa. El medio Los Andes Online dio cuenta de cuestionamientos relacionados con su eventual responsabilidad en el déficit de la Corporación Municipal de Viña del Mar durante la administración de la exalcaldesa Virginia Reginato, también militante de la UDI.

En cuanto a su situación actual, Briceño se desempeña como administrador municipal de Los Andes, cargo en el que figura desde el 19 de junio de 2023, según el registro de la Ley del Lobby. No obstante, su llegada a esa posición también estuvo marcada por cuestionamientos, pues en julio de ese mismo año, la concejala Marianella Benavides criticó su nombramiento, apuntando precisamente a sus antecedentes, entre ellos su vínculo con el caso viáticos y su paso por equipos asociados a la "Tía Coty".

De concretarse su arribo a la Corporación Nacional de Fomento de la Producción de Valparaíso, Briceño lo haría arrastrando un historial de cuestionamientos que combina dos dimensiones: por un lado, observaciones en materia de probidad y uso de recursos públicos; y por otro, reparos a su gestión política y administrativa.

Así, la denominada "silla musical" entre la UDI y el Partido Republicano para definir los liderazgos en Corfo y Sercotec no solo refleja las tensiones propias del "cuoteo político" tan característicos de cualquier Gobierno, sino que también amenaza con abrir un nuevo foco de conflicto para el Ejecutivo en la región de Valparaíso, en medio de un proceso de instalación que ya ha estado fuertemente marcado por una serie de polémicas.

PURANOTICIA