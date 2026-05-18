Debate por futuro del aeropuerto de Concón escala al Congreso: desde "no es una negativa definitiva" hasta "están contra el progreso"

Las declaraciones del gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, a «La Entrevista» de Puranoticia.cl, sobre un eventual “encajonamiento” del proyecto que busca transformar el aeródromo de Torquemada en el futuro aeropuerto internacional de Concón, siguen generando reacciones políticas en la Quinta Región.

Esta vez fueron diputados del Distrito 7 –de todo el espectro político nacional– quienes abordaron la posibilidad de que la administración del Presidente José Antonio Kast postergue una iniciativa impulsada durante el Gobierno anterior y considerada estratégica para la conectividad de la comuna y principalmente de la región.

La controversia se originó luego que Mundaca asegurara que el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, le manifestó directamente que el proyecto aeroportuario sería “encajonado”, expresión que interpretó como una señal de que la obra dejó de estar entre las prioridades del Ejecutivo. El plan, impulsado durante la administración del exPresidente Boric, buscaba habilitar vuelos comerciales desde Torquemada mediante la ampliación del actual aeródromo y una inversión estimada en US$43 millones.

Tras conocerse estos antecedentes, parlamentarios oficialistas y de oposición reaccionaron con distintas miradas, poniendo el foco en la necesidad de aclarar el futuro del proyecto en Concón y su impacto para la región de Valparaíso.

Desde el Partido Republicano, el diputado Luis Fernando Sánchez defendió la necesidad de priorizar obras que puedan ejecutarse en el corto plazo, relativizando la posibilidad de que el proyecto haya sido descartado definitivamente.

“Es importante que en la gran cartera de proyectos pendientes que tiene el Ministerio de Obras Públicas se prioricen los que son realmente viables y pueden ser llevados rápido a obras, y por distintas razones a este proyecto todavía le falta mucho", afirmó el legislador oficialista.

Asimismo, adelantó que "he podido conversar con el Ministro y claramente esto no es una negativa definitiva, las cosas siempre pueden cambiar durante la marcha, pero hoy hay que priorizar proyectos que traigan inversión y empleo rápido a un Chile que lamentablemente está hoy estancado”.

Una postura distinta expresó el diputado del Partido de la Gente (PDG), Juan Marcelo Valenzuela, quien emplazó al Gobierno de José Antonio Kast a transparentar técnicamente cualquier decisión que afecte a una iniciativa de esta envergadura.

“Más allá de las discusiones ideológicas o de las diferencias entre sectores políticos, acá lo que realmente preocupa es el impacto que esto puede tener en la gente y en el desarrollo de la región de Valparaíso", comenzó señalando la autoridad.

De igual forma, manifestó que "si el proyecto del aeropuerto de Concón efectivamente se frenó, el Gobierno tiene la obligación de explicar técnicamente por qué y cuál es el verdadero plan de desarrollo para la región. Esto no se trata solo de un aeropuerto, se trata de empleo, conectividad estratégica, infraestructura, turismo e inversión para toda la Quinta Región. Valparaíso no puede seguir esperando mientras Santiago concentra gran parte de la infraestructura estratégica del país”.

Desde Renovación Nacional (RN), en tanto, el diputado Andrés Celis adoptó una postura más cauta, señalando que antes de sacar conclusiones solicitará información formal al Ministerio de Obras Públicas respecto del estado real del proyecto.

“Él interpretó al Ministro de Obras Públicas, que habló de ‘encajonar’ el proyecto. Yo respeto al gobernador Mundaca, pero me gustaría hablar con el ministro de Obras Públicas primero, para preguntarle cuál es el timing del aeropuerto en Concón. Y si le señaló ese concepto, se expresó con esas palabras, me gustaría preguntarle al Ministro de Obras Públicas si es cierto o si no es cierto y, en definitiva, conocer lo oficial y lo formal respecto de este proyecto porque uno en la vida no puede andar ejerciendo actos de Gobierno o de responsabilidad pública por dimes y diretes”, indicó.

En esa misma línea, agregó que "voy a solicitar información oficial y formal respecto de lo que va a suceder con el aeropuerto de Concón, para ver si estos 43 millones de dólares se van a invertir o no y, en el caso que no se inviertan, saber cuál es el proceso o la formalidad que se espera seguir para poder llegar a la construcción o a la habilitación para que éste sea un aeropuerto comercial”.

El congresista también planteó reparos respecto a los anuncios heredados desde la administración de Gabriel Boric, advirtiendo que "yo desconozco si el Gobierno anterior en distintas obras comprometió mucho más allá del presupuesto y, de ser así, lo que me queda a mí como diputado fiscalizador es exigir realismo respecto de cómo se van a desarrollar los distintos proyectos”.

Por su parte, el diputado del Partido Comunista (PC), Luis Cuello, criticó duramente la eventual paralización del aeropuerto de Concón y vinculó el caso con otras decisiones del actual Gobierno en materia de inversión pública en la Quinta Región.

“Si esta noticia se confirma, es una evidencia más de que éste no es el Gobierno del empleo. Al contrario, éste es un Gobierno que destruye fuentes de empleo, que frena obras de infraestructura, como el tren Valparaíso-Santiago, ahora el aeropuerto de Concón, que frenó la inversión en reparación de colegios públicos, que desfinancia a los hospitales. Está contra el progreso de la región”, sostuvo.

El parlamentario comunista fue más allá y vinculó estas decisiones con la agenda económica que tiene La Moneda, afirmando que todo esto es "para ahorrar dinero en función de rebajar los impuestos a las grandes empresas. Y por eso, quienes este miércoles (20 de mayo) voten a favor del proyecto de reforma tributaria del Gobierno, están siendo cómplices del frenazo al desarrollo de la región de Valparaíso”.

Quien también abordó el tema fue la senadora Camila Flores, de Renovación Nacional, quien aseguró que esta decisión sería muy perjudicial para la Quinta Región.

"La eventual decisión del Ministerio de Obras Públicas de frenar este anteproyecto sería una muy mala noticia porque para la región de Valparaíso y para el desarrollo estratégico que tenemos del país esto es muy negativo. Estamos hablando de una iniciativa largamente esperada, que no solo permitiría descongestionar la operación aérea de Santiago, sino que además generaría empleo, inversión y nuevas oportunidades para la región", comenzó indicando la autoridad legislativa.

"Espero que el Gobierno transparente lo antes posible esta situación, espero que lo haga el propio ministro Arrau cuanto antes. Esto es muy importante, porque la decisión definitiva respecto a este proyecto para nosotros es muy estratégico. Sería incomprensible que, en medio de las necesidades de conectividad, crecimiento y descentralización que tiene Chile, se ponga freno a una obra de esta magnitud. La región de Valparaíso no puede seguir perdiendo proyectos estructurales por falta de voluntad política o de visión de largo plazo", complementó la legisladora.

De esta manera, el eventual congelamiento del aeropuerto de Concón abrió un nuevo foco de debate político en la región, sumando voces de todo el espectro parlamentario. Mientras desde el oficialismo se plantea priorizar proyectos de ejecución más inmediata, la oposición y parte del centro político exige claridad respecto de una obra que era presentada como clave para mejorar la conectividad aérea, fortalecer el turismo y diversificar la infraestructura estratégica de la región de Valparaíso.

PURANOTICIA