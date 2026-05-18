Alcalde Ramírez arremete contra el Gobierno por freno al aeropuerto de Concón: "Contradice lo que han planteado de generar inversión"

El eventual freno al proyecto que busca convertir el aeródromo de Torquemada en el futuro aeropuerto internacional de Concón sigue sumando reacciones en la región de Valparaíso. Esta vez fue el alcalde de la comuna, Freddy Ramírez, quien cuestionó duramente la posibilidad de que la anhelada iniciativa haya sido dejada fuera de las prioridades del Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Sus declaraciones surgen luego que el gobernador Rodrigo Mundaca revelara en «La Entrevista» de Puranoticia.cl que el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, le habría señalado que el proyecto sería “encajonado”, expresión que interpretó como una señal clara de que la administración central no impulsará la obra en el corto plazo.

La iniciativa, heredada del Gobierno del exPresidente Gabriel Boric, contemplaba transformar el actual aeródromo ubicado en Torquemada en un terminal capaz de recibir vuelos comerciales, con una inversión estimada en 43 millones de dólares y el objetivo de fortalecer la conectividad aérea de la región de Valparaíso.

Frente a este escenario, el jefe comunal conconino expresó a Puranoticia.cl su preocupación por los antecedentes conocidos y aseguró que el Municipio que administra buscará aclarar directamente la situación con el Ministerio de Obras Públicas.

"Nos hemos enterado, a propósito de declaraciones de nuestro gobernador regional, Rodrigo Mundaca, quien sostuvo una reunión con el Ministro de Obras Públicas, a propósito de varios temas, entre ellos el aeropuerto de Concón. Según la información extraoficial que tenemos, este proyecto habría sido ‘encajonado’, es decir guardado en un cajón para efectos de llevarlo adelante”, señaló el alcalde Ramírez.

La máxima autoridad comunal fue enfático en cuestionar esa eventual decisión gubernamental, sosteniendo que significaría un golpe para una de las iniciativas de infraestructura más relevantes para la comuna y para toda la región.

“Creemos que es un error hacerlo y contradice lo que el Gobierno ha planteado de generar inversión y esto lo que hace es desechar un tremendo proyecto para la región de Valparaíso y para el país”, afirmó la autoridad comunal.

En esa línea, Ramírez adelantó que buscará sostener reuniones con el titular del MOP para conocer de primera fuente cuál es la postura oficial del Ejecutivo respecto del futuro del proyecto aeroportuario en la comuna que lidera.

“Nosotros esperamos y vamos a pedir reuniones con el Ministro de Obras Públicas para que nos cuente cuál es su idea y, por supuesto, solicitar que esto no se encajone y, por lo demás, que tenga la prioridad de que la región y Concón lo necesitan”, agregó.

Las palabras del Alcalde se suman a la controversia abierta tras las declaraciones del gobernador Mundaca, quien advirtió que el Ejecutivo estaría privilegiando otras obras de infraestructura, como el sistema portuario y la ruta 68, dejando en segundo plano la expansión del aeródromo de Torquemada.

El proyecto ha sido presentado en los últimos años como una apuesta estratégica para mejorar la conectividad de la región, potenciar sectores como el turismo, el comercio y la inversión y hasta descongestionar el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, en Pudahuel. Por ello, la eventual decisión de postergarlo ha generado inquietud en autoridades locales y actores políticos, quienes advierten que la medida podría profundizar la dependencia de la región respecto de Santiago en materia de transporte aéreo.

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