Municipalidad de Villa Alemana logra más de $2.200 millones en proyectos aprobados por el Gobierno Regional

Por un monto de más de 2.240 millones de pesos y por unanimidad de los consejeros regionales, este lunes se aprobaron las cuatro iniciativas presentadas por la Municipalidad de Villa Alemana a la cartera de inversiones 2026 del Gobierno Regional de Valparaíso, proyectos que se enmarcan en una visión estratégica de urbanismo y cuyo objetivo es cambiar las vidas de miles de vecinos que esperaban por años estas soluciones para su diario vivir.

Se trata de cuatro proyectos clave para la comuna:

Proyecto de conservación de avenida Marga Marga, entre El Álamo y Las Palmas, con una inversión de $1.026.595.000. Proyecto de reposición del puente Los Ciruelos, con una inversión de $511.261.000. Proyecto de extensión de redes de agua potable y alcantarillado en calle Los Arrayanes, entre Las Acacias y Troncal Sur, con una inversión de $640.726.000. Proyecto de diseño de redes públicas y domiciliarias de alcantarillado en el sector Los Maitenes-Los Coihues, entre Av. Bernardo Leighton y Troncal Sur, con una inversión de $62.087.000.

Al respecto, el alcalde Nelson Estay manifestó que “este es un día histórico para Villa Alemana. Agradezco a los consejeros regionales y al gobernador regional por aprobar de forma unánime estos cuatro proyectos que van a cambiar las vidas de nuestros vecinos, y también agradezco a los funcionarios municipales, a la Secpla, por trabajar tan arduamente en hacer los sueños de nuestros vecinos realidad en tiempo récord”.

AVENIDA MARGA MARGA

El proyecto de conservación de avenida Marga Marga, entre las calles El Álamo y Las Palmas, busca mejorar las condiciones de seguridad y circulación en uno de los principales ejes viales de Villa Alemana. La iniciativa contempla la renovación completa de la carpeta

asfáltica, reposición de resaltos y mejoras de accesibilidad universal, considerando además el futuro aumento del flujo vehicular asociado a la entrada en funcionamiento del Hospital Provincial Marga Marga.

PUENTE LOS CIRUELOS

La reposición del puente Los Ciruelos permitirá recuperar la conectividad vehicular en el sector surponiente de la comuna, luego del colapso de la estructura registrado tras los eventos climáticos de 2024 y el deterioro que ya presentaba anteriormente y que había obligado a cerrar su acceso al tránsito.

El proyecto considera obras de demolición, reposición de pavimentos, aceras y readecuación de servicios y canalizaciones. Se trata de una iniciativa ampliamente esperada por miles de vecinos, quienes han enfrentado dificultades de conectividad, pérdida de recorridos de locomoción colectiva y complicaciones para el acceso de servicios de emergencia.

LOS ARRAYANES

El proyecto de extensión de redes de agua potable y alcantarillado permitirá entregar una solución sanitaria definitiva a familias que hoy obtienen agua y eliminan residuos mediante sistemas irregulares y precarios. Las obras consideran la instalación de redes públicas y conexiones domiciliarias para siete propiedades del sector. La iniciativa busca dar respuesta a una demanda histórica de los vecinos, que hoy la administración del alcalde Nelson Estay espera resolver mediante inversión pública y mejoras sanitarias para el sector.

LOS MAITENES-LOS COIHUES

La iniciativa de diseño de redes públicas y domiciliarias de alcantarillado en el sector Los Maitenes–Los Coihues, entre Avenida Bernardo Leighton y Troncal Sur, busca avanzar en una solución sanitaria para familias vulnerables que hoy utilizan fosas y sistemas particulares para evacuar aguas servidas. El proyecto contempla el diseño de una estación elevadora de aguas servidas emplazada en un terreno municipal, permitiendo proyectar una futura red de alcantarillado para el sector.

REACCIONES TRAS APROBACIÓN

Respecto a cada uno de los proyectos aprobados, el alcalde Nelson Estay detalló que “estamos felices y muy agradecidos del gobernador y de los consejeros por entender y escuchar nuestras necesidades urgentes. El proyecto del recarpeteo y mejoramiento de la avenida Marga Marga significa una mejora sustancial en uno de los principales accesos a la comuna, pero además forma parte de las cinco iniciativas presentadas por esta administración, obras que son necesarias para poner en marcha de buena manera el Hospital Provincial Marga Marga. La reposición del puente Los Ciruelos, abandonado y cerrado desde 2022, fue un compromiso que adquirí con nuestros vecinos y vamos a toda máquina sacándolo en tiempo récord; y sin duda que las mejoras en alcantarillado vienen a resolver un tema de salubridad y dignidad para Los Arrayanes, que llevaban décadas esperando esta solución, y Los Maitenes – Los Coihues es un proyecto en el que damos un primer paso fundamental en la misma línea. Este alcalde se comprometió con todos ellos, y cumplimos”.

La comunidad villalemanina beneficiada por el financiamiento de los cuatro proyectos también está feliz. “Para los vecinos, todo adelanto que signifique mejorar los accesos es bienvenido, así que estamos súper contentos porque esto le va a dar modernización y va a dar cercanía también por el tema del hospital, vamos a tener mejores accesos. Lo que más valoramos es que por lo menos las calles que lleguen al acceso del hospital estén en buenas condiciones y que sea un progreso para toda la población”, manifestó Alejandra Soza, presidenta de la Junta de Vecinos Arturo Prat, sobre el proyecto en la avenida Marga Marga.

Verónica Celedón tiene su local de abarrotes en la misma cuadra del puente Los Ciruelos y se ha visto directamente afectada por su cierre. “Éste es un lugar con mucha gente mayor, entonces nos ha perjudicado mucho la falta del transporte, aquí pasaban muchos colectivos, y ahora estamos a trasmano de todo. Vamos a cumplir cuatro años esperando una respuesta, pero ahora estamos felices de que ya estamos viendo que está avanzando todo y vamos en buen camino”.

Uno de los anhelos esperados por décadas por los vecinos de calle Los Arrayanes era contar con red de alcantarillado y agua potable. “Esto es un logro muy grande, muy importante, una batalla que ganamos después de tanto tiempo, incluso hay gente que lleva 60 años viviendo aquí. Nosotros nos propusimos sacar esto adelante con altos y bajos, con la ayuda de don Nelson que no hay palabras de agradecimiento para él… algo que se nos prometió y se nos cumplió”, expresó Marco González, director de la Junta de Vecinos Las Parcelas de Peñablanca, beneficiados por el proyecto de agua potable y alcantarillado. “¿Qué nos cambia? Nos cambia la vida, pero en un 100%”, añadió.

Finalmente, Mario Ortega, presidente de la Junta de Vecinos Los Boldos, que representa a algunas de las familias que esperaban avances concretos de alcantarillado en Los Maitenes, indicó que “quiero felicitar a todas las autoridades del municipio porque se han esmerado en dar respuesta a los requerimientos de los vecinos y la comunidad en general. Con este proyecto no se tiene que andar consiguiendo agua en camiones, el agua potable va a estar ahí. Este proyecto llevaba muchos años en espera, pero al final resultó”.

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