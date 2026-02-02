Kast evita referirse a candidatura de Bachelet a la ONU en visita a damnificados por megaincendio en Viña: "La emergencia está en Chile"

El Presidente electo, José Antonio Kast, evitó referirse a la candidatura de la exmandataria Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU).

Durante su visita al sector Villa Dulce de Viña del Mar,en el marco de los dos años desde el megaincendio que afectó a la zona, el republicano señaló que “en la fecha de aniversario de una catástrofe, la única contingencia es esta”.

“Por lo tanto, creo que en esta fecha solo tenemos que ocuparnos de las víctimas de una catástrofe tan grande como la que se vive aquí, y no destinar hoy día, en ningún momento, a no pensar en eso”, añadió.

El Mandatario electo indico que “estamos todavía con una contingencia muy grave en el sur. Yo espero que las autoridades que hoy día tienen que dirigir el país estén dedicadas a solucionar la contingencia”.

Asimismo, recalcó que “no tengo porqué pronunciarme si es acertado o no acertado lo que ha hecho el Presidente de la República. Lo único que puedo decir es que Chile está viviendo una emergencia, y la emergencia está en Chile, está en el Biobío, está en la comuna de Maipú, está aquí en Viña del Mar. Esa es la contingencia y la urgencia de Chile”.

“Uno tiene que ver dónde prioriza. Nosotros hemos priorizado esta fecha para recordar, para acoger el dolor de las personas y yo he señalado en el otro tema que le ocupa y preocupa al Presidente, que el día 11 de marzo yo recién asumo como Presidente de la República y ya lo señalé y lo vuelvo a reiterar: mientras yo no sea Presidente en ejercicio, no me voy a pronunciar sobre ningún otro tema”, expresó.

