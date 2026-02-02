Presidente Boric oficializa candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU

El Presidente Gabriel Boric oficializó la inscripción de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas.

Este lunes, el mandatario anunció que “hoy oficializaremos en la ciudad de Nueva York la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet Jeria a la Secretaría General de Naciones Unidas”.

"En esta nominación, como pueden ver, no estamos solos, la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet, que inscribiremos, que más bien, ya ha sido inscrita en Naciones Unidas, será presentada conjuntamente con los países hermanos de Brasil y México, los países más poblados de América Latina", indicó.

El jefe de Estado agradeció “el apoyo, la convicción, el coraje del presidente Lula y de la presidenta Claudia Sheinbaum, con quienes estuve conversando durante estos meses, por el apoyo que hoy le brindan a nuestra querida expresidenta Michelle Bachelet”.

“Nuestras naciones, a través de este acto, manifiestan su voluntad común de contribuir a la gobernanza global y al fortalecimiento del multilateralismo, y esta candidatura expresa a la vez una esperanza compartida, que América Latina y el Caribe hagan oír su voz en la construcción de soluciones colectivas a los tremendos desafíos de nuestro tiempo”, manifestó.

Asimismo, destacó que “creemos también que el sistema internacional puede y debe ser capaz de responder con mayor eficacia, sentido de urgencia, legitimidad y humanidad a los grandes problemas del mundo global”.

El Presidente señaló que Bachelet “ha desarrollado una vida pública marcada por el compromiso con la democracia, con la defensa irrestricta de los derechos humanos y el fortalecimiento de instituciones que están y deben estar al servicio de las personas, especialmente de los más vulnerables”.

“Su trayectoria como dos veces jefa de Estado en Chile, la primera mujer, por cierto, una mujer que abre caminos, como ministra de Salud y de Defensa Nacional, como primera directora ejecutiva de ONU Mujeres, como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y servidora pública a nivel internacional, dan cuenta de una experiencia política y humana que le permite ofrecer un aporte serio y sustantivo al trabajo de Naciones Unidas en momentos en que el mundo necesita de más cooperación, más confianza y más responsabilidad compartida”, comentó.

Y resaltó que “las veces que he tenido la oportunidad de estar en encuentros multilaterales en el extranjero con la presidenta, la verdad es que es impresionante el reconocimiento, respeto y cariño que se le tiene en todos los lugares del mundo”.

Finalmente, el mandatario expresó su "alegría y orgullo de poder presentar esta candidatura conjunta con Brasil y México, reafirmando de esta manera nuestro compromiso irrestricto con un orden internacional basado en la paz, la cooperación entre los pueblos, desde la convicción profunda de que un mundo más justo, más humano, más amable y feliz es no solo posible sino que necesario".

PURANOTICIA