Joven de Bosques de Montemar lleva más de un mes prófugo de la justicia tras ser condenado por violación de joven en Olmué

"Convirtió mi vida en un infierno". Con estas palabras, Amanda, una joven estudiante de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) de Viña del Mar, abordó el durísimo momento que está viviendo luego que Rodrigo Rivera Sáez, el sujeto que la violó el 22 de julio del 2022 en el marco de una fiesta con compañeros en una casa en Olmué, esté en calidad de prófugo de la justicia, tras ser condenado a 5 años y 1 día por lo ocurrido.

Todo ocurrió en medio de una celebración de fin de semestre, instancia donde estudiantes de Derecho y de Ingeniería del plantel viñamarino se reunieron en una casa en Olmué para compartir bailes, comida y bebidas. Fue en un momento de aquella noche cuando la víctima hace ingreso a una habitación, con el argumento de querer estar sola. No obstante, se encuentra allí con quien estudiaba Ingeniería, quien la aborda mediante una charla, para luego proceder a agredirla sexualmente.

"Entré a uno de los cuartos que estaba oscuro. Sólo quería estar lejos del grupo de amigos porque nos habían entregado una nota de final de semestre, donde había fallado y me metí por accidente al cuarto donde él estaba. Al principio, muestra preocupación de por qué estaba tan triste y mal, pero luego me agarra del pelo, me pasa a llevar y con fuerza bruta procede al acto", confesó la víctima de este brutal ataque, en declaraciones entregadas a un reportaje de «Chilevisión Noticias».

Producto de esta situación, el individuo acusado –hijo de un ginecólogo con residencia en el sector de Bosques de Montemar, en la comuna de Concón, y con una acomodada situación económica– fue llevado a juicio, donde luego del largo proceso, el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Quillota, en noviembre de 2024, decide condenarlo de manera unánime a 5 años y un día de presidio; esto, como culpable del delito de violación, que implica pena efectiva y privativa de libertad.

Lo que parecía indicar que se estaba haciendo algo de justicia por lo ocurrido más de dos años antes, no fue más que el inicio de otro tormento para Amanda y su familia, ya que justo el día del veredicto condenatorio, Gendarmería se encontraba en paro, motivo por el cual –dicen en el TOP de Quillota– no había personal dispuesto para hacer el traslado del condenado a una unidad penal. De esta manera, la solución propuesta por la justicia fue dejarlo sujeto a la medida de arresto domiciliario total.

Esta decisión fue adoptada por el juzgado que preside la magistrada Mónica Oliva, argumentando que no contaban con personal de Gendarmería para trasladar al condenado y que no había riesgo de fuga ya que colaboró con la investigación. Esta decisión fue reprochada por la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería, que en el reportaje de Chilevisión señalaron que la movilización que realizaron por aquellos días no era justificación, ya que pudieron haberlo enviado a otro recinto penal.

Es así como el joven residente del sector Bosques de Montemar fijó su domicilio en este acomodado sector de Concón y se retiró a cumplir con el arresto en dicha casa. De paso, su defensa presentó una apelación al fallo, específicamente un recurso de nulidad, el cual fue rechazado posteriormente por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que ratificó la sentencia por violación en contra de Rodrigo Rivera Sáez, ordenando que debía ingresar a la cárcel el 1 de febrero para cumplir con la pena impuesta.

Sin embargo, desde aquel momento, al sujeto se le perdió completamente el rastro y se mantiene en condición de prófugo de la justicia, tal como la Fiscalía advirtió que pasaría durante el juicio: "Solicitamos prisión preventiva después que se libró el veredicto condenatorio, fundándola entre otras razones –aparte de la gravedad del hecho– en un evidente peligro de fuga que existía, además que se trata de un imputado con una situación económica acomodada y que tiene los medios económicos suficientes para procurarse la fuga", expuso el fiscal de Limache, Guillermo Sánchez.

"Estoy asustada, preocupada, nerviosa. Todo se me vino abajo otra vez después de tanto, porque he tenido que pasar por tantos procesos problemáticos para apenas sentir que se hace justicia (...) Que esté libre me llena de miedo y nervios, porque me siento muy insegura", confesó la joven de 23 años en el noticiero del canal de televisión, a lo que agregó que "me da miedo pensar en un mundo donde la gente pueda hacer cosas así de horribles y que la justicia los deje libres por ahí (...) Los últimos años de mi vida han sido una pesadilla que no se acaba. Convirtió mi vida en un infierno".

Cabe hacer presente que a pocos minutos de haber ocurrido el delito y a lo largo de todo el proceso judicial, el condenado por violación negó lo ocurrido: "Yo en ningún momento he violado ni cometido ningún acto de violencia contra Amanda. Rechazo completamente su declaración", dijo Rivera en el juicio oral, alegando inocencia y que todo lo ocurrido aquella noche en Olmué fue un actuo consensuado.

Vale indicar que funcionarios de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Concón ha ido en reiteradas ocasiones al domicilio fijado por el condenado para cumplir el arresto domiciliario, sin embargo aseguran que éste se ha encontrado sin moradores. Es por esta razón que no se ha podido cumplir con la orden de detención emanada desde el Juzgado de Garantía de Limache, que recordó que la instrucción debe cumplida ya sea por funcionarios de Carabineros como por la Policía de Investigaciones (PDI).

