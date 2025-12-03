Johannes Kaiser afirma que solución del Gobierno a la megatoma de San Antonio "desprecia a la gente que ha hecho la cola"

El diputado y presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, se refirió al anuncio del Gobierno respecto a la expropiación de 100 de las 215 hectáreas del terreno donde está emplazada la megatoma de San Antonio, región de Valparaíso.

En conversación con CNN Prime, el excandidato presidencial cuestionó que la iniciativa “desprecia a la gente que ha hecho la cola” y que “compromete recursos que no tienen, porque este Gobierno nos está dejando la caja vacía y no se hace cargo, tengo la impresión, de lo que es la orden del tribunal”.

En cuanto al fallo que ordenó el desalojo del predio, el parlamentario dijo tener “la duda de que este Gobierno tenga algún tipo de voluntad de cumplir con fallos antes de salir del Ejecutivo”.

Al ser consultado sobre si el desalojo quedará en manos de un eventual Gobierno de José Antonio Kast, Kaiser manifestó que “por supuesto, y va a estar ahí el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA); van a armar, entonces, barricadas para impedir el desalojo”.

“Ojalá que me demuestren que estoy equivocado y puedan sacar todas estas declaraciones, donde yo les suponía las peores cosas, en cuatro años más, y puedan decir: ‘¿Vieron? Nosotros sí fuimos una oposición civilizada’”, agregó.

Finalmente, el legislador sostuvo que en una eventual administración de Kast frente a la ocupación ilegal, debe “cumplir con la ley en el menor tiempo posible” y estimó que, en un plazo de “una semana”, deberían estar desalojadas las 10 mil personas.

