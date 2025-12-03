Expropiación en megatoma de San Antonio tensiona el debate: Jara respalda con matices y Kast cree que buscan "dilatar" fallo judicial

Luego que el Gobierno anunciara la expropiación de 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio, emplazada en el cerro Centinela, los candidatos presidenciales que se medirán en la segunda vuelta, Jeannette Jara y José Antonio Kast, se refirieron a la información dada a conocer la tarde de este martes 2 de diciembre en La Moneda.

Cabe recordar que el Ejecutivo comunicó la decisión de impulsar un proyecto habitacional en San Antonio que, acompañando el cumplimiento de lo resuelto por el Poder Judicial, sea una solución definitiva e integral para las familias del campamento. De esta manera, la administración Boric busca mitigar el problema humanitario, con costos sociales y económicos, tanto para las familias como para la ciudad porteña.

El proyecto contempla el uso de las facultades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), en el marco del ordenamiento legal y constitucional, para expropiar y adquirir 100 de las 215 hectáreas del predio ocupado en el cerro Centinela de San Antonio, permitiendo dar una solución a las 4.136 familias que actualmente residen en el campamento, debiendo estas aportar recursos para su cofinanciamiento.

JARA RESPALDA CON MATICES

Bajo este contexto, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, respaldó la expropiación de 100 hectáreas anunciada por el Gobierno para solucionar a megatoma de San Antonio, aunque también admitió que no es lo ideal.

“Creo que los fallos hay que cumplirlos y las tomas son ilegales. Dicho eso, el caso de la toma de San Antonio es una excepción en política pública”, sostuvo la exMinistra del Trabajo en el debate de Archi, donde complementó sus palabras diciendo que "creo que no es la solución perfecta, es la solución que se pudo".

Jara también expresó que "no corresponde gobernar con eslóganes, sino con la realidad que uno tiene. Desalojar 10 mil familias y dejarlas a la buena de Dios es una tremenda irresponsabilidad", agregando que "las medidas que se tomaron dentro del marco legal, que permiten la expropiación, me parecen una solución porque quienes vendían los terrenos van a recibir el valor comercial; quienes estaban en la toma van a poder contribuir a la urbanización y construcción, y acceder a su casa propia".

De todas maneras, la militante del Partido Comunista (PC) advirtió en la instancia que en su eventual Gobierno “en todas las tomas yo voy a desalojar, porque no corresponden. En una megatoma voy a hacerme cargo de la realidad”.

KAST CRITICA AL GOBIERNO

Como contraparte, el candidato presidencial de la oposición, José Antonio Kast, rechazó la expropiación de 100 hectáreas anunciada por el Gobierno en La Moneda para solucionar la megatoma de San Antonio, y afirmó que sólo es una medida "dilatoria", porque el desalojo debería ejecutarse debido al fallo judicial.

“A comienzos de este año, el señor ministro (Carlos Montes) dijo que había reunido a todas las personas y que iba a hacer una especie de compra vía cooperativas. Con eso ganó seis meses para no cumplir el fallo judicial. Ahora promete comprar 100 hectáreas, seguramente para dilatar de nuevo el fallo judicial, y esto es una mala manera de ejercer Gobierno", señaló el militante de Republicanos en el debate Archi.

Asimismo, en la instancia realizada en el Campus Oriente de la UC, la penúltima antes de la segunda vuelta del 14 de diciembre, planteó que "si hay un fallo judicial, si ya se resolvió, si se determinó que las personas están ahí sin el derecho de propiedad que corresponde y tienen que desalojar, el Gobierno debería haber aplicado eso".

"Hoy día las personas se sorprenden cuando uno dice que tienen que hacer cumplir la ley y los fallos también. Es evidente que para lograr el Estado de Derecho, para poder vivir en paz, para recuperar la seguridad, para que las organizaciones criminales no se vayan tomando terrenos, asesinen a los dueños de los terrenos... bueno, hay que cumplir la ley", añadió el abanderado presidencial de derecha.

Por último, Kast advirtió que las familias deberían "prepararse, igual como se hizo en el campamento Dignidad (La Florida), con todo el respeto, con todo el cuidado de sus bienes, y tendrá que disponer la autoridad los medios de transporte para que ellos trasladen sus bienes. Si no lo hacen... bueno, se aplica la ley y nosotros no queremos llegar a una situación de conflicto. Las familias, así como llegaron ahí, tendrán que revisar dónde estar, y, si no, la autoridad tendrá que buscar un lugar para ir acomodándolos hasta que encuentren un lugar, pero también con plazos determinados".

