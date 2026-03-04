Javier Olivares arremete contra opción de Regina Brito como Delegada de Quillota: acusa "amiguismo, cuoteo político y el pagar favores"

En medio de las definiciones que marcarán el inicio del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, uno de los nombres que ha comenzado a sonar con fuerza en la provincia de Quillota es el de Regina Brito Jeria (RN) como eventual delegada presidencial provincial. Aunque aún no se oficializan los nombramientos regionales –incluidos los seremis–, la actual concejala de Quillota aparece bien posicionada para asumir el cargo, lo que ya genera cuestionamientos desde otros sectores políticos.

La posibilidad de que la edil de Renovación Nacional llegue a la Delegación Provincial fue abordada por el diputado electo del Partido de la Gente (PDG), Javier Olivares, quien en conversación con Puranoticia.cl criticó duramente la eventual designación, apuntando a su trayectoria y a lo que –a su juicio– representa políticamente.

"A la señora Brito, la verdad es que no la conozco, solamente la vine a conocer cuando estaba en campaña, cuando yo era un simple candidato a la Diputación en el Distrito 6, y supe que era Concejala de Quillota. No tengo mayores referencias de ese trabajo, más allá de algunas defensas corporativas que han hecho desde su partido político, pero en general para mí los nombramientos a dedo creo que son tremendamente complicados", afirmó el futuro parlamentario desde Miami.

Cabe recordar que, según reveló anteriormente Puranoticia.cl en un reportaje publicado en noviembre del año pasado, la periodista de profesión se desempeña como concejala de Quillota, asesora del diputado Andrés Longton (RN), periodista en el Municipio de Villa Alemana y fue encargada de comunicaciones del candidato RN Luis Pardo, hoy diputado electo. A ello se suman denuncias presentadas ante Contraloría desde 2019 y la polémica votación municipal para la compra de un iPhone 17, antecedentes que también fueron mencionados por Javier Olivares.

"Primero, cuando son nombramientos a dedo, cualquiera puede poner a la persona que le parezca. Y aquí, cuando tienes antecedentes que hablan de falta de probidad, de falta de transparencia y de poco trabajo, tú tienes que exponerlo. Y eso es lo que yo hago a través de las redes sociales. Yo soy periodista, sigo siendo y voy a seguir ejerciendo mi título como he venido haciéndolo", sostuvo el futuro congresista.

El parlamentario electo agregó que, “a mi juicio y según los antecedentes que están puestos en Contraloría desde el año 2019 en adelante, tiene un historial de antecedentes que hablan de mala gestión, de falta a la probidad, de irse temprano cuando trabajaba en el Serviu y se han hecho diferentes investigaciones. Entonces no me parece que sea el mejor nombre que tenemos en la región. Yo creo que hay muchas otras personas que pudieran hacer un mejor trabajo que ella".

En esa línea, fue más allá y vinculó el eventual nombramiento con prácticas que, según dijo, la ciudadanía rechaza. "Pienso que es un muy mal nombre el de la señora Brito. Creo que es una persona que es muy ligada a diferentes políticos y que pertenece precisamente a esa política. Los que somos nuevos, que somos novatos como me ha dicho el diputado Pardo... y yo estoy feliz de ser novato, de no venir con todas las mañas que tienen los políticos, con todos estos amiguismos y con todas estas cosas feas y horribles que hacen y que han hecho durante toda la vida", subrayó.

Asimismo, Olivares cuestionó lo que calificó como "amiguismo, el compadrazgo y el bajar a unos por otros", señalando que "aquí finalmente el pituto es lo que vale, pero la gente se da cuenta". En ese contexto, advirtió que continuará exponiendo los antecedentes que, a su juicio, existen respecto de la concejala.

De igual manera, continuó manifestando que "por eso Chile Vamos está casi como vagón de cola de la política nacional y, por lo demás, vemos que con este tipo de actos siguen representando justamente lo que nosotros no queremos que siga pasando: el amiguismo, el cuoteo político, el pagar favores. Si cuántas boletas ha entregado al mercado estatal, cuántas boletas le ha dado al señor Pardo, al señor Longton...".

Quien asumirá funciones como Diputado el 11 de marzo enfatizó que "esto no tiene que ver con el nombre de la Sra. Brito, sino que con lo que representa: la mala política y personas que no queremos seguir viendo. Y voy a seguir en mi calidad de Diputado, sacando y demostrando a la ciudadanía que estas personas no deben estar en esos puestos y nosotros nos oponemos al nombramiento de la señora Brito".

Finalmente, aseguró que continuará denunciando situaciones que considere irregulares, "ya sea de Republicanos, de Chile Vamos, de la izquierda o incluso de mi mismo sector. Si alguien está haciendo las cosas mal, por lo menos yo no tengo compromisos con políticos, no tengo amigos políticos, no tengo amigos alcaldes, nadie me ayudó, nadie creía que yo iba a ganar y ahí le hicimos la tapita a todos”, cerró.

