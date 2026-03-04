La acalorada discusión de Iván Poduje con damnificada viñamarina que le pidió "no desmerecer" avances de la reconstrucción

Un tenso intercambio de palabras marcó una de las actividades encabezadas por Iván Poduje, futuro ministro de Vivienda y Urbanismo en la administración del Presidente electo José Antonio Kast, en el sector de El Olivar, en Viña del Mar.

En medio del diálogo con damnificados del megaincendio de febrero de 2024, una vecina del sector cuestionó algunos planteamientos del arquitecto respecto del proceso de reconstrucción, generándose el momento más álgido.

El primer cruce se produjo cuando la residente intervino para plantear reparos sobre lo señalado por Poduje en relación a la entrega de viviendas. "Hay cosas que me hacen ruido de lo que dijo sobre las viviendas que no vienen terminadas. San Sebastián y otras constructoras entregan las casas terminadas, con el piso y pintadas, para que usted sepa y no asuste a otros vecinos", afirmó.

El futuro secretario de Estado respondió de inmediato: "No, si yo no asusto a nadie".

Sin embargo, el diálogo escaló cuando la mujer volvió a la carga para referirse al ambiente en que, a su juicio, se ha desarrollado el proceso tras la catástrofe.

"Hay realidades que creo que se están distorsionando, lamentablemente... (…) No nos gustaría volver a trabajar con miedo. Queremos avanzar, queremos seguir. Al menos en El Olivar hay como seis juntas de vecinos que siempre tenemos reuniones mensuales con el Serviu y nos gustaría pedir que esa instancia se siga replicando sí o sí porque fue bien beneficiosa", le panteó la mujer a la próxima autoridad del Minvu.

Fue entonces cuando el polémico urbanista le consultó directamente: "¿Usted está contenta con el avance de la reconstrucción?". La vecina le respondió que "la verdad es que pudo haber sido más rápido, pero sí, la verdad es que sí (...) Me gustaría que se mantuvieran las reuniones mensuales".

La contestación generó una inmediata reacción del profesional, quien replicó que "vamos a hacer un plebiscito en su caso porque creo que es la única persona que conozco en dos años que está contenta con la reconstrucción".

Lejos de retroceder, la mujer añadió que "cinco juntas de vecinos más de El Olivar, que sentimos que el trabajo fue lento, eso sí, pero sí sentimos que hubieron avances”.

Poduje insistió en que "vamos a hacer una consulta si la gente piensa como usted", ante lo que la vecina viñamarina respondió que "es que a mí no me importa si la gente piensa como yo o no, porque yo quiero avanzar".

El intercambio continuó cuando el futuro titular del Minvu le señaló que "usted me está diciendo que se ha hecho bien", a lo que ella aclaró que "no dije que se ha hecho bien. Dije que está lento, pero que no puedo desmerecer todo lo que se ha logrado".

El cierre del cruce fue igualmente directo: "Si usted está contenta, me alegro por usted; pero el 99% no, entonces nosotros vamos a trabajar con el 99%. ¿Hay alguna otra consulta?", concluyó Poduje, dando por terminado el intercambio.

La escena reflejó las distintas miradas que persisten en torno al proceso de reconstrucción en El Olivar, donde mientras algunos vecinos valoran avances –aunque los consideren lentos–, otros mantienen críticas más profundas respecto del ritmo y la forma en que se ha llevado adelante el trabajo tras el megaincendio de 2024.

PURANOTICIA