Quilpué impulsa la participación ciudadana con $200 millones para proyectos comunitarios en 2026

La Municipalidad de Quilpué realizó el lanzamiento oficial del Fondo de Desarrollo Vecinal (Fondeve) 2026, un fondo concursable que este año alcanza los $200 millones y que busca fortalecer la participación ciudadana y el desarrollo comunitario en la comuna.

La iniciativa está dirigida a organizaciones territoriales y funcionales, con el objetivo de apoyar proyectos nacidos desde las propias comunidades, promoviendo que sean los vecinos quienes diseñen propuestas en función de sus necesidades y realidades locales.

En la ceremonia de lanzamiento participaron representantes de más de 210 organizaciones sociales, quienes además recibieron una capacitación sobre la formulación de proyectos y el proceso de postulación al Fondeve 2026.

La alcaldesa Carolina Corti destacó la masiva convocatoria y el impacto que tiene este instrumento para el tejido social de la comuna. “Estamos muy contentos junto al equipo municipal de la gran convocatoria que tuvimos en este lanzamiento, ya que nos da una señal potente de la importancia que tiene este instrumento para las comunidades”, señaló.

Asimismo, la jefa comunal recalcó que el municipio continuará apoyando a las agrupaciones durante el proceso. “Queremos recibir muchas iniciativas sociales, es por esto que desde la próxima semana estaremos realizando capacitaciones para la formulación de proyectos de forma presencial y también vía telemática, aquí nuestro foco está puesto en contribuir a nuestros vecinos organizados, en mejorar la infraestructura de sus sedes, avanzar en seguridad, en equipamiento y mucho más”, explicó.

CINCO LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO

Las organizaciones podrán postular a una de las siguientes cinco líneas: infraestructura comunitaria, seguridad, equipamiento, recreación y esparcimiento, y medio ambiente y sostenibilidad.

En el marco del proceso 2026, se realizarán capacitaciones presenciales los días 9, 12 y 16 de marzo, entre las 18:00 y 20:00 horas, en el edificio consistorial. En tanto, el 14 y 21 de marzo las jornadas se desarrollarán vía telemática.

Además, hasta el 2 de abril se estarán efectuando asesorías personalizadas para la elaboración de proyectos sociales en calle Serrano N° 965, en Quilpué.

Para más información, las organizaciones pueden visitar el sitio web www.quilpue.cl o escribir al correo fondeve2026@quilpue.cl

PURANOTICIA