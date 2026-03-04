Grave colisión en ruta Las Palmas deja dos lesionados y provoca alta congestión hacia Placilla

Una colisión vehicular se registró este martes en la Ruta Las Palmas, a la altura del enlace Agua Santa, en dirección a Placilla, en la comuna de Viña del Mar.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el hecho fue reportado cerca de las 12:55 horas, momento en que se informó que “equipos de emergencia se dirigen al lugar” para atender la situación.

Según se aprecia en la imagen del accidente, uno de los vehículos involucrados —una camioneta blanca— terminó volcado sobre su costado izquierdo, mientras que el otro quedó incrustado contra la barrera de contención que divide la vía. El impacto obligó a interrumpir parcialmente el tránsito en una de las pistas, generando un importante atochamiento vehicular.

A las 13:18 horas, equipos de emergencia confirmaron que el accidente dejó dos personas lesionadas. “Se reportan dos lesionados tras accidente de tránsito en Ruta Las Palmas, altura enlace Agua Santa, en Viña del Mar”, señalaron desde el lugar, agregando que se mantiene congestión en dirección a Placilla.

En paralelo, conductores que circulaban por la zona alertaron sobre la situación a través de redes sociales. “Alta congestión en Ruta Las Palmas, en dirección a Placilla, por accidente de tránsito a la altura del enlace Agua Santa”, reportaron seguidores.

Personal de emergencia trabajó en la atención de los heridos y en el despeje de la vía, mientras se recomienda a los automovilistas optar por rutas alternativas y conducir con precaución.

PURANOTICIA