Iván Poduje no cumplió: damnificados de El Olivar aseguran que inhabilidades que prometió acabar "en 15 días" siguen vigentes

Fue hace exactamente un mes, el pasado 14 de marzo, cuando el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, llegó acompañado de la vocera de Gobierno, Mara Sedini, hasta el sector de El Olivar, en la parte alta de Viña del Mar, para reunirse con los damnificados del megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024 que arrasó con vastos sectores de la Ciudad Jardín, así como también en la vecina comuna de Quilpué.

La instancia fue considerada muy provechosa para las víctimas de la tragedia que le arrebató la vida a 138 personas y destruyó más de 4.600 viviendas, principalmente porque la autoridad gubernamental llegó con anuncios concretos respecto del proceso de reconstrucción, en una de las zonas más devastadas por el fuego.

En ese contexto, el secretario de Estado comprometió que en un plazo de 15 días se levantarían las inhabilidades que impedían a cientos de familias acceder a beneficios habitacionales, situación que generó altas expectativas entre los vecinos.

"Estas inhabilidades eran porque teníamos una familia que, con su esfuerzo de toda una vida, compró otra vivienda para tener un ahorro para la vejez, y quedó inhabilitada (...) Lo que hemos hecho, por instrucción del Presidente Kast, es empezar a trabajar en desarmar todas esas inhabilidades. Hay una cosa burocrática que la vamos a simplificar, que en dos semanas va a estar lista. Ahí se entregarán los subsidios", prometió el ministro Poduje, ilusionando así a la comunidad de El Olivar.

Sin embargo, habiendo transcurrido más de 30 días desde aquel anuncio, las expectativas de los damnificados contrastan con la realidad actual. Puranoticia.cl conversó con Michael Sasso, damnificado y secretario de la ONG Sobrevivientes del Megaincendio, para conocer el estado de avance de este compromiso.

Su respuesta fue categórica y, a la vez, completamente decepcionante: "No tenemos subsidios hasta el momento. De hecho, mucha gente nos pregunta qué tienen que hacer ahora, porque están con la duda si postulan a un subsidio o si va a ser de adjudicación directa, entonces ahí estamos en este tema", expresó.

Consultado directamente sobre si el ministro Poduje no ha cumplido con lo comprometido, el dirigente no dudó en responder: "Así de simple, y el equipo de trabajo no cumple completo, porque el ministerio (Minvu) nos dice que 931 familias son inhábiles y que van a dejar de ser inhábiles con este nuevo ministro o este nuevo gobierno, pero hasta el día de hoy la gente no sabe de qué manera va a dejar de ser inhábil, pero los subsidios no se ven en las manos todavía".

En esa misma línea, Sasso planteó la urgencia de soluciones concretas para las familias afectadas, muchas de las cuales siguen en incertidumbre. "Esperamos que se vean los subsidios en las manos de las familias pronto y que se solucione esto pronto para que las familias puedan estar tranquilas. Hay mucha gente que por dejar de ser inhábil y pasar a ser hábil, no tiene subsidio, no tienen bono de arriendo ni tenían solución. Estamos hablando de personas que quedaron inhabiles a los seis meses del megaincendio, otras quedaron inhábiles en enero del 2025, después de que se hizo este cambio de habilidad e inhabilidad, y ahí dejaron de tener bonos de arriendo".

Asimismo, profundizó en la compleja realidad que enfrentan quienes quedaron fuera de los beneficios, apuntando a que "muchas de las personas que son inhabiles –la gran mayoría allegados o personas con segunda vivienda, que según el decreto algunos se beneficiaron de esa modificación que hizo la administración de Montes, pero igual quedaron muchas fuera– y todas esas personas perdieron todo beneficio y muchas de ellas están arrendando o están en de allegados donde un familiar".

Respecto a otra de las promesas realizadas por el titular del Minvu, relacionada esta vez con la reconstrucción de más de 800 viviendas en El Olivar antes de fin de año, el dirigente también expresó dudas sobre su factibilidad, diciendo que "si pusieran una constructora a nivel grande, como las hay en Chile, que construyen grandes torres en Santiago, por ejemplo, sí podría cumplir. Pero si ingresa una constructora de estas chicas como las que están acá, muy difícil lo veo. Esa es la realidad, porque para poder atacar 800 casas en El Olivar tendría que haber una de las megaconstructoras que están acostumbradas a hacerlo; o tener cuatro o cinco constructoras que van a estar por sectores o en macrozona como le llamaron".

El secretario de la ONG Sobrevivientes del Megaincendio y damnificado de la catástrofe también hizo un llamado directo al ministro, pidiéndole encarecidamente que "ordene el Serviu en Valparaíso. Necesitamos director de Serviu en Valparaíso, ya que todavía no lo tenemos. Hace poco salió en Puranoticia.cl que sacaron al subrogante, que era el señor Félix. Necesitamos ordenar el Serviu en Valparaíso, si no tenemos ordenado el Serviu Valparaíso, no tenemos cabeza en la región".

En esa línea, añadió que "sacaron también a una de las personas que más conocía el tema de la reconstrucción, Cristian Zamorano. Entonces empezamos a desequilibrar más lo que es la reconstrucción. Nosotros hablábamos acá de que quizá el ministro tiene muchas ganas de reconstruir, de ayudar, de estar con la gente y se ha visto, pero si no tiene el equipo que lo acompañe, no va a pasar nada, no va a funcionar".

A un mes de los anuncios realizados en terreno, el panorama en El Olivar refleja una brecha entre las expectativas generadas y la percepción de los damnificados, quienes acusan falta de avances concretos en la entrega de subsidios y en la resolución de las inhabilidades. En medio de la urgencia por soluciones habitacionales, las familias continúan esperando definiciones claras y medidas efectivas que permitan avanzar en un proceso de reconstrucción que, hasta ahora, sigue marcado por la incertidumbre.

PURANOTICIA