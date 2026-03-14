Ministro Poduje se reúne con damnificados del mega incendio y asegura “en dos semanas” levantar inhabilidades para reconstrucción

Hasta el sector de El Olivar en Viña del Mar, llegó el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje la mañana de este sábado, donde se reunió junto a damnificados del mega incendio registrado en febrero de 2024 en la región de Valparaíso.

En dicho lugar, Poduje aseguró en compañía de la ministra vocera de gobierno, Mara Sedini, que “en dos semanas” levantará inhabilidades del proceso de reconstrucción en el sector afectado por la tragedia que cobró la vida de 138 víctimas fatales.

“Estas inhabilidades eran porque teníamos una familia que con su esfuerzo de toda una vida, compró otra vivienda para tener un ahorro para la vejez, clase media, y quedó inhabilitada”, expuso en el marco de la presentación de la Ley de Reconstrucción Nacional de forma simultánea en las regiones del Biobío y de Valparaíso, la que ya fue presentada y ahora deberá ser aprobada por el parlamento.

En un punto de prensa realizado en el lugar, Poduje sostuve que “lo que hemos hecho, por instrucción del presidente, es empezar a trabajar en desarmar todas esas inhabilidades. Hay una cosa burocrática que la vamos a simplificar, en dos semanas va a estar lista. Ahí se entregan los subsidios”.

La Ley de Reconstrucción Nacional cuenta con 40 medidas centradas en cinco ejes principales: Reconstrucción física, económica, institucional, fiscal y del orden legal y seguridad pública.

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