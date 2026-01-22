Iván Poduje bajo la lupa: oficio al MOP busca aclarar conflictos de interés por proyectos ligados al futuro Ministro de Vivienda

A pocas semanas de que el Presidente electo, José Antonio Kast, asuma oficialmente el mando del país, la atención en la región de Valparaíso se concentra en una de las carteras más sensibles del Gobierno: el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

Esto no es casual, ya que la zona enfrenta al menos tres desafíos de gran envergadura que marcarán la agenda del periodo 2026-2030: la continuidad del Plan de Emergencia Habitacional (PEH) para enfrentar el déficit de viviendas; la reconstrucción tras el megaincendio que afectó a Viña del Mar y Quilpué; y la implementación del plan habitacional en las 100 hectáreas expropiadas en la megatoma de San Antonio.

En ese escenario, la futura conducción del Minvu, que recaerá en el arquitecto y urbanista santiaguino Iván Poduje Capdeville a partir del 11 de marzo, se instala como un tema clave y también como un foco de controversia política y administrativa.

La inquietud no sólo apunta a los desafíos que deberá enfrentar en la región la próxima autoridad gubernamental, sino también a los cuestionamientos que arrastra Poduje desde su trayectoria profesional y su paso por distintos espacios del sector público.

En ese contexto, Puranoticia.cl conversó con el diputado del Frente Amplio (FA), Jorge Brito, quien adelantó que se encuentra impulsando una acción de fiscalización destinada a esclarecer eventuales conflictos de interés del futuro titular del Minvu.

"Vamos a tener la exclusiva por Puranoticia.cl, porque eso es justamente uno de los antecedentes que nosotros estamos averiguando en un oficio dirigido al Ministerio de Obras Públicas (MOP) para ver todos los proyectos en los cuales él tuvo algún tipo de relación o vínculo", señaló el parlamentario aún oficialista.

El foco de la investigación apunta al historial de Iván Poduje como arquitecto y asesor privado en proyectos de alto impacto urbano, algunos de los cuales debió analizar posteriormente desde un rol público. Tal como informó Puranoticia.cl el pasado 6 de enero, Poduje participó en iniciativas relevantes tanto en la región de Valparaíso como en la región Metropolitana, incluyendo su integración al Consejo de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP), situación que volvió a quedar bajo cuestionamientos tras su designación como futuro titular de Vivienda y Urbanismo.

Uno de los casos más emblemáticos es el proyecto «Margamar», en Viña del Mar. Allí, Poduje estuvo involucrado en distintas etapas: primero como consultor para la firma canadiense Baird y luego contratado por la Municipalidad de Viña del Mar durante la administración de Virginia Reginato —con quien posteriormente volvió a tener vínculos durante su campaña a la Alcaldía de Viña del Mar— para aportar al diseño urbano, sin licitación pública. Luego, ya desde el ámbito público, fue nombrado miembro del Consejo de Concesiones del MOP, organismo que autorizó un pago millonario a Baird por estudios que finalmente no fueron utilizados, lo que ha generado reparos por las coincidencias en los tiempos y los roles desempeñados.

Situaciones similares se repiten en proyectos como Américo Vespucio Oriente (AVO) y el Teleférico Bicentenario, ambos en la región Metropolitana. A ello se suma un antecedente de mayor gravedad institucional: la demanda civil presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), la cual le exige a Iván Poduje la restitución de más de 12 millones de pesos al Fisco por pagos que el arquitecto y urbanista recibio de forma indebida mientras integraba el Consejo de Concesiones del MOP.

Volviendo a la acción de fiscalización que tiene en curso ante el Ministerio de Obras Públicas, el diputado Brito explicó que “esto no es porque queramos hacerle zancadillas a alguien, es porque él ya fue demandado, solicitado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para restituir a lo menos $40 millones, justamente por servir a dos señores incompatibles: al interés público y al interés privado".

En esa línea, enfatizó que "no se puede ser juez y parte. Sabemos que en su carrera y en la carrera de todos, por supuesto, el poder trabajar es una tremenda oportunidad, pero cuando uno está en el sector público, hay cosas que son incompatibles, y no puedes ser regulador y al mismo tiempo ser regulado".

El parlamentario del Frente Amplio recalcó que el objetivo es despejar estos antecedentes antes del cambio de mando, ya que "ese es uno de los focos de interés que queremos poder despejar antes del 11 de marzo, pero no es para entorpecer a nadie; al contrario, es para que se hagan las cosas bien, porque el buen uso de los recursos públicos y del ejercicio de autoridad es un mínimo que se le tiene que exigir a todos, independiente si usted es de izquierda, de derecha o independiente".

Brito también abordó el estilo personal que ha exhibido públicamente el futuro titular del Minvu, señalando que "en ningún caso a un Ministro de Estado o a una autoridad le puede jugar a favor ser irresponsable o ser falta de respeto".

En ese sentido, el legislador que en un mes y medio más asumirá su último periodo en el Congreso Nacional expresó que "yo espero de todo corazón que el 11 de marzo asuma el liderazgo de Vivienda una persona mucho más madura que la que hemos conocido hasta ahora, que entienda que él puede tener una opinión política y un compatriota puede tener otra, pero su tarea es sacar viviendas adelante".

Finalmente, enfatizó las exigencias que, a su juicio, debe cumplir quien encabezará el Minvu, señalando al respecto que "necesitamos a alguien que resuelva, no que ande dedicado a sembrar la mayor polarización política. Necesitamos a alguien que tenga probidad y también una autocrítica me imagino que hará por los $40 millones de que el CDE le exigió devolver al Fisco. Necesitamos a alguien que quiera que el futuro sea mejor que lo que ha hecho en el pasado".

Como se proyecta, la llegada de Iván Poduje al Ministerio de Vivienda y Urbanismo no sólo estará marcada por los desafíos habitacionales que enfrenta la región de Valparaíso y el país, sino también por un proceso de escrutinio político e institucional que buscará despejar eventuales conflictos de interés antes del inicio del nuevo Gobierno. Un escenario que, a pocas semanas del cambio de mando, instala al Minvu como una de las carteras más observadas del debut de la administración Kast.

