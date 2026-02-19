Dirigente de choferes de Quilpué y Villa Alemana culpa a Reinaldo Sánchez de la crisis del transporte y apunta a histórico Óscar Cantero como su vocero

En medio de la paralización de microbuses registrada el este miércoles en Quilpué y Villa Alemana, Luis Torres, presidente de la Federación Nueva Generación de Conductores Profesionales del Transporte Público y Pasajeros de la región de Valparaíso, entregó una extensa y dura respuesta, en Puranoticia Matinal, a los cuestionamientos surgidos tras el conflicto. El dirigente centró sus declaraciones en responsabilizar directamente a Reinaldo Sánchez por la crisis estructural del sistema y en desmarcarse de Óscar Cantero, a quien calificó como su vocero.

La movilización —que dejó hasta un 30% de las máquinas fuera de circulación, según los conductores— se originó por problemas financieros que afectan a las empresas operadoras, principalmente por subsidios impagos y el alza de costos operacionales, lo que ha provocado buses detenidos por fallas mecánicas y falta de recursos para reparaciones.

En ese contexto, Torres defendió su liderazgo y el origen de la federación que encabeza:

“Yo llevo 20 años como presidente del sindicato base. Y al ser presidente del sindicato base yo comencé a juntar a los dirigentes que habían y formamos una federación. Para poder llegar a conversar con las autoridades, porque para conversar con las autoridades los sindicatos bases tienen poca resonancia.”

DISTANCIA TOTAL CON CANTERO

Consultado por la figura de Óscar Cantero, Torres evitó entrar en detalles personales, pero fue enfático en marcar diferencias: “Lo que pasa que si usted me pregunta por Cantero, yo es poco lo que le tengo que decir de Cantero porque no quiero entrar en detalles con Cantero, porque Cantero no representa al Troncal, Marga Marga.”

Más aún, confirmó la tesis de que Cantero actúa alineado con Sánchez: “Exacto.”

DEMANDAS Y LAS ACUSACIONES DE ''MAFIA''

El dirigente reveló que tanto Cantero como Reinaldo Sánchez lo demandaron tras sus denuncias públicas. “Cantero y Reinaldo Sánchez a mí me demandaron… porque yo dije lo que tenía que decir, que había una mafia aquí en la quinta región y mientras esa mafia no se solucionara el transporte público nunca iba a avanzar”, reveló Torres.

“Entonces, a mí me demandaron por injuria y calumnia con publicidad… estoy pagando abogados por decir nombre”, agregó en conversación con nuestro medio.

Pese a ello, insistió en que la representación real de los conductores no está en la actual estructura liderada por Cantero. “Cantero no representa el Marga Marga… lo representa esta nueva generación de conductores”, enfatizó.

“EL CACIQUE SIGUE MANDANDO”

Respecto a la influencia de Reinaldo Sánchez en la región, Torres fue categórico: “Así es pues amigo, esa es la verdad pues. Donde llega el cacique prácticamente hay retribuciones, hay cambios.”

A su juicio, desde la llegada de Sánchez al sector, el sistema comenzó a deteriorarse. “Prácticamente se echó a perder, hasta que llegó Reinaldo Sánchez… nosotros teníamos una empresa muy eficaz en cuanto al servicio.”

Incluso apuntó a que decisiones administrativas y contratos firmados en la etapa anterior facilitaron el actual escenario de crisis.

LOS SUBSIDIOS IMPAGOS Y BUSES DETENIDOS

Torres explicó que la paralización de este miércoles se debe principalmente a la falta de recursos para mantener operativos los buses. “Estamos quedando en las garitas con los buses parados porque se echó a perder una caja, se reventó un neumático… la tarifa congelada no da resultado para reparar un bus.”

Según detalló, diariamente entre seis y diez máquinas quedan fuera de servicio. “Yo tengo trabajadores que están perdiendo días de trabajo porque no hay dinero para poder reparar los buses.”

Frente a la posibilidad de que los subsidios estén retenidos por investigaciones en curso, sostuvo: “Yo creo que es bien posible que eso sea.”

DROGAS, REPRESENTATIVIDAD Y CRÍTICAS A LA AUTORIDAD

Tras un reportaje televisivo de CHV que abordó consumo de drogas en el rubro, Torres cuestionó que se consultara a Cantero como voz autorizada. “El reportaje sale con Óscar Cantero, cuando en realidad Óscar Cantero no maneja. Yo aún todavía soy chofer, conduzco todavía.”

“La autoridad le da carta a personas que no conocen el sistema”, agregó.

DENUNCIAS DE COHECHO

En uno de los pasajes más duros de su intervención, Torres volvió a apuntar a prácticas irregulares dentro del sistema: “Aquí hay mucho coima, cohecho… hay dirigentes que están sentados bajo el árbol grande con las manos abiertas esperando que le llegue la pera madura. Y el árbol grande ya sabemos que es Reinaldo Sánchez.”

ADVERTENCIA DE PARO INDEFINIDO

El dirigente aseguró que los conductores no buscan perjudicar a los usuarios, pero que sin solución financiera no podrán retomar la normalidad. “Nosotros compartimos la idea con los empresarios, porque si el empresario no tiene plata yo prácticamente no le puedo cobrar.”

Torres advirtió que, de no existir una respuesta concreta de las autoridades, la paralización podría escalar a indefinida.

Con sus declaraciones, el presidente de la Federación Nueva Generación de Conductores Profesionales del Transporte Público y Pasajeros de la región de Valparaíso instaló nuevamente en el centro del debate la figura de Reinaldo Sánchez como el poder detrás del sistema regional, acusando a Óscar Cantero de actuar bajo su alero, en una crisis que mantiene en vilo a conductores y usuarios del transporte en Marga Marga.

