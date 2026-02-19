Balacera a plena luz del día provoca temor en vecinos y genera intenso operativo en Limache

Una balacera a plena luz del día se registró la tarde de este jueves en la comuna de Limache, región de Valparaíso.

El hecho que provocó temor en la pobliación se produjo en la intersección de calles Andrés Bello con Independencia.

El enfrentamiento armado habría sido protagonizado por dos hombres, quienes están siendo intensamente buscados por Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

La situación fue captada en un video grabado por personas que movilizaban al interior de un vehículo, donde se evidencia el temor de los testigos.

Sobre este violento episodio en una de las esquinas de mayor circulación se refirió el alcalde Luciano Valenzuela.

"Tomamos contacto con Carabineros y PDI quienes en estos momentos están trabajando en lo sucedido. Como municipio estamos analizando acciones legales por los hechos registrados".

VIDEO

(Video: @pasaluca)

PURANOTICIA