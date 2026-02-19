Alcaldesa Ripamonti abordó temas cruciales para Viña del Mar en su reunión con la futura ministra Steinert

Los alcances de la nueva Ley de Seguridad Municipal, la dotación y proyectos del Municipio de Viña del Mar, la necesidad de implementar iniciativas en conjunto con el ministerio y el trabajo conjunto con las policías que realiza la Dirección de Seguridad Pública, fueron parte de los temas que la alcaldesa Macarena Ripamonti abordó en una reunión de trabajo que sostuvo este jueves con la futura ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert.

En el encuentro, la jefa comunal detalló las acciones que el Municipio de Viña del Mar ha implementado en los últimos años para aumentar las medidas de prevención y control de la seguridad en la comuna, dentro del ámbito de acción municipal.

En la ocasión, la Dirección de Seguridad Pública realizó un despliegue de funcionarios, motos, camionetas y drones municipales, para mostrar a la próxima autoridad las capacidades operativas que tiene la ciudad en la materia.

Ripamonti señaló que “para nosotros es un placer recibir a la futura ministra y ponerla al tanto de todas las gestiones que estamos realizando como ciudad y también ponernos a disposición de los nuevos desafíos; sabemos que la primera urgencia que tienen todos los chilenos y chilenas es la seguridad pública y aquí, el único color que tenemos que tener es Chile, y en nuestro caso Viña del Mar”.

Además, recalcó que “queremos ocupar todos los talentos y la disposición al trabajo para que las familias de Chile se sientan mucho mejor y apoyar, por cierto, desde Viña del Mar”.

Por su parte, Steinert destacó que “es importante para mí conocer la realidad de cada una de las comunas, claramente esta región es de relevancia para el país y por lo tanto, ver cada una de las medidas de seguridad que se están adoptando, y veo que son muy relevantes, con mucho esfuerzo de personas que están ayudando a que nuestro país se sienta y se vea más seguro”.

La futura secretaria de Estado señaló que “agradezco la invitación de la alcaldesa y me llevo ya algunas iniciativas que ha tenido en esta importante región, para poder compartirla con otras comunas y así podamos crecer como país en todo sentido”, puntualizó.

