Investigador de Piensa destaca "estabilización" en la calidad de vida regional y explica por qué Quilpué mejora y Valparaíso sigue rezagado

Diversas conclusiones trajo consigo la Encuesta de Calidad de Vida 2025, elaborada por Fundación Piensa y publicada por Puranoticia.cl este domingo 21 de diciembre, la cual dio a conocer los resultados de una evaluación realizada por los propios vecinos de Los Andes, La Ligua, Quillota, San Antonio, San Felipe, Concón, Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, respecto de los servicios que ofrecen sus comunas.

La construcción del índice de percepción de calidad de vida en la región de Valparaíso se compuso de ocho dimensiones: Servicios para la vivienda; Servicios para la salud; Servicios de educación; servicios de seguridad pública; condiciones laborales; equipamiento urbano; movilidad y conectividad; y bienestar individual.

En ese contexto, la Quinta Región llega a 453 (de un máximo de 1.000), siendo la comuna de Quilpué la que mejor índice reporta, con 530. Le sigue más atrás Los Andes con 508. Como contraparte, la comuna de Valparaíso es la que reporta la cifra más baja: 392, situación que fue analizada en profundidad por Pedro Maiz, economista e investigador de la Fundación Piensa, quien conversó con Puranoticia.cl.

Para explicar las cifras regionales, sostuvo que "la percepción de calidad de vida en la región ha mejorado los últimos tres años, pero esto hay que verlo con ciertos matices. Vemos que ha habido este avance, pero esto viene de los últimos años después del 18 de octubre y de la pandemia, en que había llegado la calidad de vida a un nivel muy bajo. Entonces, más allá de tener un alza significativa e importante, que obviamente es valorable, acá realmente lo que hay es una especie de estabilización en distintos ámbitos de cómo la gente de la región percibe su calidad de vida".

Acerca de la situación en Quilpué planteó que "tanto la comuna como los actores en la comuna han tomado medidas efectivas que han permitido disminuir esta sensación de inseguridad en las personas de Quilpué. Es muy importante tomar esta serie de medidas, cómo inciden no sólo en medidas efectivas que disminuyan la delincuencia, pero también ciertas señales como el tema de la luminaria, que permiten disminuir la sensación de inseguridad que hay dentro de la comuna y en distintas calles específicas o sectores que de repente están un poco más abandonados".

Sobre el caso de Valparaíso, Maiz recordó que la comuna lleva varios años con muy mala evaluación, aunque el 2024 anotó un alza importante. Pero en particular, se aprecia una comuna que está muy al debe en muchos aspectos, como en equipamiento urbano, limpieza de lugares públicos, movilidad de transporte y problemas de seguridad, factores que a juicio del experto inciciden negativamente en este indicador.

"Con el cambio de administración (de Jorge Sharp a Camila Nieto) hemos visto una disposición muy distinta a tratar estos problemas, pero lógicamente este cambio de disposición, el tratamiento de estos problemas y realmente mejorarlos, toma tiempo, y eso es lo que realmente vemos acá en esta medición. El año anterior hubo elecciones de alcalde y municipales en todas la regiones y en Valparaíso hay una mayor expectativa de que pueda recuperarse, pero esta recuperación toma tiempo y se necesita de distintos actores, no solo de la Municipalidad, sino que de distintos actores privados y públicos, que puedan colaborar en recuperar la comuna de Valparaíso", dijo.

A modo general, el investigador de Fundación Piensa también explicó que "más allá de sacar solamente una foto, son distintos movimientos que se generan y por eso es importante interpretarlos en función del tiempo y la realidad de cada comuna. Es una encuesta de percepción de calidad de vida de las personas de cada una de las comunas. Entonces, más allá de literalmente ver si tiene o no un servicio, depende también de si esto ha mejorado, el contexto y las expectativas que hay en relación".

Finalmente, acerca de la situación de Concón, que por muchos años lideró este ranking de calidad de vida en la región de Valparaíso, Maiz puntualizó que, de todas maneras, "los últimos tres años la comuna ha mejorado bastante, subió de los 348 puntos que estaba evaluado hace dos años y hoy tiene alrededor de 435 puntos de evaluación".

PURANOTICIA