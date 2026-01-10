Persecución en Villa Alemana termina con un fallecido durante procedimiento de Carabineros

Un hombre de 26 años falleció la mañana de este Sábado en el sector de Peñablanca, comuna de Villa Alemana, tras un procedimiento policial desarrollado por Carabineros, el cual culminó con el uso de armas de servicio durante una persecución.

Por instrucción del Ministerio Público, personal de la Brigada de Homicidios de la PDI Valparaíso, junto al Laboratorio de Criminalística, concurrió hasta la intersección de Eduardo Rojas con Sargento Aldea, lugar donde se produjo la muerte del individuo involucrado.

Según los antecedentes preliminares, el procedimiento se originó cuando Carabineros realizaba una fiscalización en el centro de la ciudad, instante en que un vehículo intentó darse a la fuga, dando inicio a una persecución policial por diversas calles de Villa Alemana.

La huida finalizó cuando el automóvil perdió el control e intentó embestir a los funcionarios policiales, situación ante la cual Carabineros hizo uso de su arma de servicio, efectuando varios disparos dirigidos al vehículo.

Como resultado, el conductor falleció producto de las heridas, estableciéndose que se trataba de un ciudadano chileno con antecedentes policiales y una orden de detención vigente por robo con violencia. Además, el vehículo mantenía encargo por robo en la ciudad de Limache. Todos los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público, que continuará con la investigación del caso.

