Declaran Alerta Temprana Preventiva para cuatro provincias de la región de Valparaíso por amenaza de incendios forestales

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para las provincias de Valparaíso, Quillota, San Antonio y Marga Marga por amenaza de incendios forestales.

La información del resultado del análisis técnico efectuado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), determina zonas de alta probabilidad de generación y propagación de incendios forestales para las provincias de Valparaíso, Marga Marga, San Antonio y Quillota desde este lunes 15 de diciembre y hasta que las condiciones así lo ameriten.

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional de Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva Provincial, por amenaza de incendios forestales, la que estará vigente a contar de este lunes y "hasta que las condiciones así lo ameriten".

El organismo indicó que la declaración de dicha alerta "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

Finalmente, Senapred recomendó a la población, "mantener los alrededores de viviendas despejados de vegetación y desechos que se puedan quemar; evitar fumar en lugares con vegetación que pueda arder; no encender fogatas ni manipular fuentes de calor en zonas cercanas a vegetación; e informarse a través del Visor Chile Preparado sobre las áreas con mayor riesgo de incendios forestales (https://web.senapred.cl/visor-chile-preparado/). En caso de observar humo o fuego en zonas de vegetación avisar a: CONAF (130), Bomberos (132), Carabineros (133) o PDI (134)".

PURANOTICIA