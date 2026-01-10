Acción judicial intenta detener inminente desalojo de megatoma en San Antonio

El inicio del desalojo de los terrenos no expropiados de la megatoma de San Antonio, programado para este lunes 12 de enero, enfrenta un nuevo obstáculo judicial tras la presentación de un recurso de protección con carácter urgente, acción que busca frenar el procedimiento que afectaría a cerca de 2.000 familias.

Según informó La Tercera, el recurso fue ingresado el jueves 8 de enero y está dirigido contra la Delegación Presidencial Provincial de San Antonio y la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A., cuestionando lo que se califica como un acto ilegal y arbitrario consistente en la amenaza de desalojo inminente notificada.

La acción fue interpuesta por una residente de la parcela 15, quien presentó el recurso sin patrocinio legal y en representación de su familia. En el escrito, la mujer sostiene que habita el terreno de forma continua, pública y pacífica desde hace más de 30 años, y argumenta que la autoridad administrativa no puede sobrepasar las facultades de los tribunales de justicia ni desconocer sentencias vigentes.

El recurso hace referencia a un fallo del Segundo Juzgado de Letras de San Antonio del año 2013, dictado en el marco de una demanda presentada por la inmobiliaria, en el cual se estableció que no se acreditó el dominio ni la ausencia de título por parte de la recurrente, antecedente que, según sostiene, impediría el desalojo administrativo.

Finalmente, la solicitante denuncia la vulneración de la integridad psíquica de su familia, así como del derecho al debido proceso y del derecho de propiedad sobre su vivienda y posesión legítima. En ese contexto, pide que las entidades recurridas se abstengan de ejecutar cualquier desalojo mientras no exista una resolución judicial que así lo determine, solicitando además la suspensión inmediata de todo auxilio de la fuerza pública respecto de su domicilio.

