Incendio forestal en Santo Domingo: Piden evacuar el sector Media Luna de San Enrique y reiteran llamado a salir de San Guillermo

Por el incendio forestal que afecta a la comuna de Santo Domingo en la región de Valparáiso, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó la Mensajería SAE, reiterando el llamado a evacuar el sector San Guillermo.

El organismo también solicitó evacuar el sector Media Luna de San Enrique.

Senapred pidió actuar "con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades".

Las llamas del siniestro denominado "Bucalemito" ha consumido una superficie aproximada de 15 hectáreas.

Cabe señalar que la Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) Valparaíso declaró Alerta Roja para la comuna de Santo Domingo por incendio forestal.

Trabajan en el lugar: 9 técnicos, 9 brigadas, 2 helicópteros, 2 aviones cisterna, 1 avión cisterna pesado, 1 avión de coordinación, 1 maquinaria pesada y 1 camión cisterna de Conaf; además de cinco compañías de Bomberos.

(Imagen: @StoDomingoECO12)

