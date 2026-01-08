Sernapesca incautó 750 kilos de machas y 500 kilos de merluza común en Valparaíso

En una acción de fiscalización realizada en la Caleta Portales de Valparaíso, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) logró la incautación de 1.250 kilos de recursos hidrobiológicos que no contaban con Acreditación de Origen Legal (AOL).

La incautación se concretó tras un trabajo previo de análisis y seguimiento, donde se identificó a un agente de riesgo que operaba trasladando recursos de origen ilegal desde la región de Coquimbo con destino a Caleta Portales, con el objetivo de ingresarlos a la cadena de comercialización y venderlos eventualmente a la ciudadanía, sin cumplir con la normativa vigente.

En detalle, el operativo permitió incautar 750 kilos de macha, provenientes de la región de Coquimbo y 500 kilos de merluza común, de origen indeterminado, además de dos medios de transporte utilizados para el traslado de los recursos.

Asimismo, se cursaron citaciones a los dos infractores detectados, por incumplimiento a la Ley General de Pesca y Acuicultura.

El director regional (s) de Sernapesca Valparaíso, Gonzalo Rojas, destacó que "esta incautación es el resultado del compromiso y profesionalismo de nuestros funcionarios, quienes, con el apoyo de la Red Sustenta, han estado monitoreando de manera permanente a agentes de riesgo que operan desde y hacia la región. Operativos como el de hoy son fundamentales, especialmente cuando se trata de recursos tan importantes como la macha y la merluza común”.

Tras la incautación, la Seremi de Salud determinó la destrucción de los recursos, debido a la alerta de marea roja vigente en la ciudad de Tongoy, en el caso de las machas; y por no ser apta para el consumo humano en el caso de la merluza.

PURANOTICIA