Sernapesca incautó 750 kilos de machas y 500 kilos de merluza común en Valparaíso

Organismo identificó a un agente de riesgo que operaba trasladando recursos de origen ilegal desde la región de Coquimbo hasta la Caleta Portales de Valparaíso.
En una acción de fiscalización realizada en la Caleta Portales de Valparaíso, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) logró la incautación de 1.250 kilos de recursos hidrobiológicos que no contaban con Acreditación de Origen Legal (AOL).
La incautación se concretó tras un trabajo previo de análisis y seguimiento, donde se identificó a un agente de riesgo que operaba trasladando recursos de origen ilegal desde la región de Coquimbo con destino a Caleta Portales, con el objetivo de ingresarlos a la cadena de comercialización y venderlos eventualmente a la ciudadanía, sin cumplir con la normativa vigente.
En detalle, el operativo permitió incautar 750 kilos de macha, provenientes de la región de Coquimbo y 500 kilos de merluza común, de origen indeterminado, además de dos medios de transporte utilizados para el traslado de los recursos.
Asimismo, se cursaron citaciones a los dos infractores detectados, por incumplimiento a la Ley General de Pesca y Acuicultura.
El director regional (s) de Sernapesca Valparaíso, Gonzalo Rojas, destacó que "esta incautación es el resultado del compromiso y profesionalismo de nuestros funcionarios, quienes, con el apoyo de la Red Sustenta, han estado monitoreando de manera permanente a agentes de riesgo que operan desde y hacia la región. Operativos como el de hoy son fundamentales, especialmente cuando se trata de recursos tan importantes como la macha y la merluza común”.
Tras la incautación, la Seremi de Salud determinó la destrucción de los recursos, debido a la alerta de marea roja vigente en la ciudad de Tongoy, en el caso de las machas; y por no ser apta para el consumo humano en el caso de la merluza.
