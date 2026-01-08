Sujeto liberado hace días fue nuevamente detenido en Valparaíso: amenazó con cuchillo a trabajadores en el Barrio Puerto

Una nueva detención suma un sujeto de 42 años, quien intentó ingresar a un recinto comercial de una cadena de locales ubicada en el Barrio Puerto de Valparaíso.

Los dependientes, al ver que este sujeto se acercaba a ingresar al establecimiento, cerraron las puertas, lo que motivó una serie de insultos y amenazas por parte del individuo, quien posteriormente se retiró del lugar.

Tras ser alertados del hecho, carabineros acudieron tras sus pasos, ubicándolo en la estación Puerto del Metro Valparaíso, detectando que entre sus pertenencias mantenía una mochila, en cuyo interior portaba un arma cortopunzante.

Cabe señalar que el domingo 4 de enero fue su última detención por el delito de hurto al mismo local comercial, quedando posteriormente en libertad.

Una vez informados los antecedentes del procedimiento al Ministerio Público, se estableció que este sujeto con antecedentes previos y que vive en situación de calle, pasará a audiencia de control de detención una vez más.

