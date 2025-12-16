Alerta Roja en Santo Domingo: ordenan evacuar tres sectores por incendio forestal

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) Valparaíso declaró Alerta Roja para la comuna de Santo Domingo por incendio forestal.

De acuerdo con la información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el siniestro denominado "Santo Domingo" se mantiene en "combate".

Las llamas en el sector Bucalemito han consumido una superficie aproximada de cinco hectáreas.

A raíz de esta emergencia, se cursó mensajería SAE para la evacuación de los sectores: "Bucalemito", "Horizonte del Mar" y "San Guillermo".

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional de Senapred declaró Alerta Roja para la comuna de Santo Domingo por incendio forestal, que se encuentra vigente desde este martes 16 de diciembre de 2025.

Trabajan en el lugar: Compañías del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo y Navidad, 9 brigadas terrestres, 2 técnicos, 2 aviones de combate, 2 helicópteros de combate, 1 avión de coordinación, 1 skidder y 1 unidad de análisis y diagnostico de Conaf.

(Imagen: @StoDomingoECO12)

