Indignación por veraneantes que se llevaron a tiburón tras tomarse selfies en playa de El Quisco: anuncian acciones legales

Un grupo de personas sacó un tiburón del mar y se tomó selfies con el animal en la playa "Los Corsarios" de la comuna de El Quisco, en la región de Valparaíso.

Se trataba de un tiburón Mako pequeño, una especie que habita en mar abierto y que rara vez se aproxima a la orilla.

Luego de que múltiples personas se acercaran al animal tras estar varios minutos fuera del agua, este fue cargado al hombro y trasladado hacia el sector sur, por la avenida principal de la comuna.

Desde la Capitanía de Puerto de Algarrobo informaron que, junto a Sernapesca, están analizando los antecedentes para evaluar las medidas que correspondan.

Según expuso el matinal "Mucho Gusto" de Mega, la situación se produjo a solo metros de guardias municipales, quienes no se percataron de lo ocurrido.

Por su parte, el alcalde de El Quisco, José Jofré, anunció que el Municipio está analizando acciones legales por las personas que manipularon el tiburón.

La autoridad sostuvo que le derivó el caso “inmediatamente al director jurídico, para que él vea las acciones que se tienen que hacer legalmente y qué podemos hacer nosotros como municipio“.

“Estamos buscando los mecanismos y vamos a entregar a la Fiscalía, a quien corresponda, todos estos antecedentes para poder llegar ojalá rápido a esta persona para que ya nunca más suceda”, señaló.

“Yo he estado y hemos mostrado imágenes de otras playas cuando aparecen delfines acá en nuestro país, que también es muy poco usual, y la felicidad que eso provoca en las personas que lo ven, en los niños, o cuando aparece un lobito marino, cualquier otro animal marino, qué lindo que es, por eso que me molesta mucho lo que vemos acá, porque no es la primera vez que vemos que hay turistas, bañistas, veraneantes, personas que sacan a los animales de su hábitat, que los agreden, que les hacen daño”, cerró.

