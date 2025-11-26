Incendio forestal en la localidad de Laguna Verde en Valparaíso está "contenido": 2,1 hectáreas han sido consumidas

La cuenta oficial de Conaf de información sobre prevención y control de incendios indicó a las 21:30 horas de este miércoles que el siniestro forestal denominado "El Leoncillo" ha consumido una superficie preliminar 2,1 hectáreas.

Además, señalaron que la emergencia en la localidad de Laguna Verde en Valparaíso está "contenida y, al momento, no presenta avance".

Por su parte, el comandante del Cuerpo Bomberos Valparaíso, Vicente Maggiolo, informó horas antes que son dos focos de incendio los que registran.

El voluntario indicó que el siniestro "está bastante complejo, son aproximadamente dos hectáreas de bosque de pino y eucaliptus, está en fondo de quebrada".

Agregó que "estamos haciendo un trabajo en conjunto con la brigada de CONAF. Hasta el momento no tenemos bomberos lesionados, no hay afectación de vivienda, así que estamos trabajando en la contención para que no haya propagación, aprovechando que las condiciones en este momento están tan favorables".

Maggiolo indicó que el incendio forestal "está contenido, pero no está controlado, hay todavía, hubo en su momento riesgo de vivienda, entiendo eso ya se logró solventar, las condiciones nos están dando un descanso, esperemos que siga así, por eso que estamos trabajando bastante, bastante rápido para que no nos juegue una mala pasada".

"Hay que mencionar que estos son dos focos y son dos focos completamente distintos, no tiene una relación un foco con el otro foco, así que eso también dejarlo ahí bien claro porque para que quien corresponda tenga que hacer las investigaciones respectivas, porque no es casual lo que está pasando en este momento acá en este sector".

(Imagen referencial)

