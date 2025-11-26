Declaran Alerta Roja en Valparaíso y activan Mensajería SAE por incendio forestal de proporciones en localidad de Laguna Verde

Un incendio forestal de grandes proporciones movilizó a diversos organismos de emergencia hasta la localidad de Laguna Verde, al sur de la comuna de Valparaíso.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) combatió la emergencia con nueve brigadas terrestres, mientras que tres aviones hacen lo propio a través del aire.

En tanto, el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso despachó una serie de unidades hasta la intersección de camino El Faro con Leoncillo para combatir las llamas.

Debido a la magnitud de la emergencia, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar el sector El Leoncillo, para lo cual se activó la Mensajería SAE para alertar a todos los vecinos del sector afectado por el fuego.

Ante el peligro de propagación de las llamas, el organismo procedió a declarar Alerta Roja para la comuna de Valparaíso por incendio forestal en Laguna Verde.

"En base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional de Senapred declara Alerta Roja para la comuna de Valparaíso por incendio forestal, vigente desde hoy y hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten", indicó la entidad.

A ello agregaron que con esta Alerta Roja "se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) de esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento".

En tanto, el director regional de Senapred Valparaíso, Christian Cardemil, comentó que "se encuentra activo un incendio forestal en el sector de Laguna Verde, en la comuna de Valparaíso. Producto de este incendio se ha declarado Alerta Roja de carácter comunal. Asimismo, y en base a la información técnica provista por la Conaf, se ha determinado la evacuación del sector denominado El Leoncillo".

"Este incendio forestal está siendo combatido por las capacidades aéreas y terrestres de Conaf, como también por los equipos de Bomberos y el Municipio. Hacemos un llamado a la población que se encuentra involucrada en este proceso a que inicie su evacuación de manera ordenada y tranquila, siguiendo las instrucciones de los respondedores que se encuentran en el lugar", agregó la autoridad regional.

El incendio forestal ha consumido 2,5 hectáreas de vegetación en el sector conocido como El Leoncillo de la localidad porteña.

PURANOTICIA