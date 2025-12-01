Hotel no, oficinas y comercios sí: Concejo Municipal de Concón aprueba anteproyecto «Punta Mar» en el borde costero comunal

La administración del alcalde Freddy Ramírez en Concón solicitó al Concejo Municipal que emitiera un pronunciamiento respecto al anteproyecto del expediente de edificación denominado «Punta Mar», en instalaciones donde hace algún tiempo se pretendía emplazar el Hotel Punta Piqueros, en pleno borde costero comunal.

Para eso, previamente la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Concón realizó una detallada revisión del Plan Regulador Comunal, relativa a la examinación de resoluciones judiciales y cumplimientos de normativas, para avanzar al proceso de consulta del órgano comunal N°34, de acuerdo a lo estipulado en ley 13.364 (Ley Lorca).

Con cinco votos a favor, un voto en contra y una abstención, el Concejo Municipal conconino decidió dar por aprobado el anteproyecto en cuestión, asociado a esta iniciativa a orilla de mar que consiste en un edificio multipropósito que incluirá oficinas, restaurantes, espacios de coworking y locales comerciales, entre otros.

El alcalde Freddy Ramírez señaló que "lo que hoy día estamos logrando es destrabar bajo la normativa y el cumplimiento absoluto de la legalidad un proyecto que no puede estar en abandono y que hoy día, es sólo un problema para la ciudad".

De igual forma, la autoridad sostuvo que "lo que viene a continuación es que la empresa inmobiliaria dueña del proyecto presente ante la DOM lo que corresponde a la solicitud de permiso de obra y de construcción".

"Hoy día estamos dando un impulso para evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro y, por supuesto, también a poder desarrollar el turismo, el empleo y la productividad en la comuna de Concón", sentenció el jefe comunal.

Cabe señalar que el anteproyecto presentado, cuyo informe es de público conocimiento en el Diario Oficial, no considera una edificación con fines hoteleros, sino que presentan un equipamiento de servicio en las instalaciones, que serán presentadas en futuras instancias, las que serán sometidas a revisión y votación.

Vale recordar que previamente la DOM de Concón, a través de un informe, destacó que el proyecto se ajusta a las normativas del Plan Regulador Comunal y a las condiciones de altura y volumetría del entorno. Además, en el contexto ambiental de esta ciudad de la región de Valparaíso, se afirma que la intervención proyectada generará un menor impacto ecológico, en comparación con los daños ambientales que llevaría el hotel, situación previamente verificada en la biota marina de la zona.

