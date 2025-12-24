Operativo del plan «Calles sin Violencia» en Valparaíso deja 7 detenidos en Barrio Puerto

Con siete personas detenidas terminó un operativo de Carabineros en el Barrio Puerto de Valparaíso, el que se enmarcó en el plan «Calles sin Violencia».

Funcionarios de la Sección Centauro de la Prefectura de Valparaíso incrementaron la fiscalización y el control preventivo en las calles de este sector.

De esta manera y durante cinco horas de servicio ininterrumpido, los funcionarios policiales efectuaron 50 controles, tanto de identidad como vehiculares.

Este trabajo policial en la Ciudad Puerto trajo como resultado la detención de siete personas, seis de ellas prófugas de la justicia por mantener órdenes vigentes por delitos tales como robo en lugar no habitado, amenazas, lesiones y hurto.

El último detenido correspondió a un sujeto que comercializaba cajetillas de cigarros de contrabando, infringiendo de esta manera la ley de Aduanas. De igual forma, Carabineros informó que 64 cajetillas fueron decomisadas en el operativo.

Además, se cursaron 21 infracciones por venta y/o consumo de alcohol en la vía pública, ejercicio de comercio ambulante informal y al tránsito.

PURANOTICIA