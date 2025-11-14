Dirección de Obras Municipales de Concón valida reconversión del edificio de Punta Piqueros en proyecto de oficinas y locales

La Dirección de Obras Municipales (DOM) de Concón dio luz verde al proyecto Punta Mar, el cual busca revitalizar la construcción donde alguna vez se pretendió materializar el Hotel Punta Piqueros, en el borde costero de la comuna, propiedad de la Inmobiliaria Punta Piqueros, ligada a las familias Said, Urenda y Bolocco.

La iniciativa a orilla de mar consiste en un edificio multipropósito que incluirá oficinas, restaurantes, espacios de coworking y locales comerciales.

En su informe, la DOM de Concón destacó que el proyecto se ajusta a las normativas del plan regulador comunal y a las condiciones de altura y volumetría del entorno. Además, en el contexto ambiental, se afirma que la intervención proyectada generará un menor impacto ecológico, en comparación con los daños ambientales que llevaría el hotel, situación previamente verificada en la biota marina de la zona.

En febrero del año 2011, la Inmobiliaria Punta Piqueros dio inicio al proceso de construcción de una edificación que, luego de varias interrupciones, se encuentra completamente terminada en lo que a obra gruesa respecta y sus terminaciones presentan un avance cercano a un 80% de la obra y un 90% de las instalaciones.

“El monto de la inversión inicial alcanzaba una cifra cercana a los US$35 millones, pero luego de enfrentar mayores costos asociados a paralizaciones y reinicios de obras, gastos relacionados a los distintos procesos legales que le ha tocado enfrentar y mayores exigencias impuestas por las autoridades sobre la marcha de su ejecución, ha derivado en una inversión total cercana a los US$75 millones”, consignó La Tercera en base a un escrito de la inmobiliaria a la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Respecto a lo que viene, un comité técnico deberá revisar el proyecto, y posteriormente el alcalde Freddy Ramírez deberá convocar a sesión de Concejo Municipal para que la iniciativa sea votada conforme a las disposiciones de la Ley Lorca.

Por otro lado, en los próximos días, la inmobiliaria deberá solicitar a la Corte de Apelaciones de Valparaíso un nuevo plazo de suspensión en el litigio por el reclamo de ilegalidad que interpuso en contra del Municipio el 30 de junio de 2021.

Finalmente se indicó que la Inmobiliaria Punta Piqueros, la Corporación Pro-Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar y la agrupación Patrimonio Vivo Costa mantienen conversaciones para poder alcanzar un acuerdo en el tribunal de alzada.

