Cae el presunto autor de homicidio con arma de fuego que impactó a Viña en octubre

Detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI Valparaíso, en coordinación con el Ministerio Público, desarrollaron diligencias investigativas a raíz de un homicidio con arma de fuego registrado en octubre pasado en el sector El Salto, en Viña del Mar, y que dejó a una persona gravemente herida, la cual perdió la vida días después.

La víctima, un hombre chileno de 44 años, resultó lesionada tras recibir impactos balísticos en la vía pública, siendo posteriormente trasladada al Hospital Dr. Gustavo Fricke, donde se mantuvo estable dentro de su gravedad, hasta que falleció días después, según confirmó la PDI a una consulta de Puranoticia.cl para precisar la información.

El trabajo investigativo permitió establecer que el día 19 de octubre, en horas de la tarde, la víctima sostuvo una discusión con un vecino del sector, quien horas más tarde regresó al lugar con un arma de fuego, efectuando diversos disparos a corta distancia para luego darse a la fuga en dirección desconocida.

A partir de estas diligencias, y mediante el análisis criminal, levantamiento de evidencia, empadronamiento de testigos y la aplicación de técnicas investigativas especializadas, los detectives lograron identificar al presunto autor del hecho, concretando su detención en plena vía pública del sector del Camino Internacional.

El subprefecto Cristóbal Fernández, de la BH Valparaíso, informó que se le detuvo por su repsonsabilidad como "autor material de homicidio con arma de fuego, hecho ocurrido el 19 de octubre en calle Limache, sector El Salto, en Viña del Mar, donde resultó fallecido un hombre chileno de 44 años, sin antecedentes policiales".

El imputado es un hombre de nacionalidad chilena, de 39 años de edad, que cuenta con antecedentes policiales, quien fue detenido por su presunta responsabilidad como autor material del delito de homicidio con arma de fuego.

Una vez informados los antecedentes del caso al Ministerio Público, se instruyó que el imputado fuera puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Viña del Mar para su respectiva audiencia de control de detención y posterior formalización.

