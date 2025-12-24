Sismo de menor magnitud se percibió este miércoles 24 en la región de Valparaíso

Un sismo de menor magnitud se percibió durante horas de la mañana de este miércoles 24 de diciembre en la región de Valparaíso.

De manera preliminar, el Centro Sismológico Nacional (CSN) informó que la magnitud fue de 3,9 y que su epicentro se localizó en La Ligua.

El movimiento telúrico fue a las 9:18 horas a 12,7 kilómetros al noroeste de La Ligua, pero se percibió en comunas como Villa Alemana, Concón y Quillota.

En otra de las características del sismo, el CSN (dependiente de la Universidad de Chile) indicó que tuvo una profundidad de 22,98 kilómetros.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres indicó que evalúan afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos.

Estas son las intensidades del sismo en escala Mercalli:

Región: Coquimbo Salamanca: III Región: Valparaíso Puchuncaví­: IV Quilpué : III Quillota: III Viña del Mar: III

